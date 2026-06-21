Hai giải độc đắc xổ số miền Nam lộ diện ở 2 tỉnh

Sáng 21-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra những khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang trúng giải độc đắc vé số Bình Dương và vé số Long An.

Giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Thanh

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 19-6, giải độc đắc (dãy số 945100) đến sáng 21-6 mới xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng là tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 9 vé Bình Dương là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Bình Dương cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hồng Yến ở tỉnh An Giang.

Vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 20-6, giải độc đắc (dãy số 686902) và giải an ủi được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé và trúng giải an ủi 6 vé Long An là đại lý vé số A Tèo ở xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp tuần thứ 2 liên tiếp. Ảnh: ĐLVS A Tèo

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Long An cũng trúng tại tỉnh Đồng Tháp; còn giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 21-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.