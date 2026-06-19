Xổ số miền Nam: 3 giải độc đắc lộ diện ở TPHCM, Tây Ninh và Vĩnh Long

Sáng 19-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng 3 giải độc đắc của vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 18-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Minh Khang

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 18-6, giải độc đắc (dãy số 795785) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 6 vé Tây Ninh là đại lý vé số Minh Khang và đại lý vé số Lan Hùng Tú ở tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 818562) của vé số Bình Thuận được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Bình Thuận là đại lý vé số Công Lý ở xã tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Công Lý và đại lý vé số Trang Phong ở tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Công Lý

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận và vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 534092) của vé số An Giang được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Giải độc đắc của vé số An Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Nơi phân phối 16 vé An Giang trúng giải độc đắc là hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở phường Phú Thạnh, TPHCM.

Xổ số miền Nam ngày 19-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 19-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.