Hai giải độc đắc xổ số miền Nam tìm ra nơi trúng thưởng vào sáng 21-4

Sáng 21-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra những khách hàng trúng 2 giải độc đắc của vé số TPHCM và Cà Mau.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 20-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 20-4, giải độc đắc (dãy số 327706) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai. Nơi bán trúng là đại lý vé số Khánh Ly ở tỉnh Đồng Nai.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 050354) của vé số Cà Mau được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Cà Mau là hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TPHCM.

Trước đó, vào ngày 14-4, hệ thống đại lý vé số Đại Phát đã bán trúng giải độc đắc 16 vé Bến Tre. Bốn ngày sau, hệ thống đại lý vé số Đại Phát tiếp tục đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 17-4.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Hệ thống đại lý vé số Đại Phát liên tục bán trúng giải độc đắc

Đến ngày 19-4, hệ thống đại lý vé số Đại Phát lại đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé Bình Phước và 5 vé Hậu Giang.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 21-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.