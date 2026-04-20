Sáng 20-4, tìm ra nơi trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 20-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng 2 giải độc đắc của vé số Kiên Giang và Đà Lạt.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 19-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang được đổi tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Hiểu

Theo đó, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 19-4, giải độc đắc (dãy số 220127) được các đại lý xác định trúng tại TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Kiên Giang là đại lý vé số Hiểu ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

14 vé Kiên Giang trúng giải độc đắc còn lại đang được đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang thông báo cho khách hàng nhanh chóng đến đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 751465) của vé số Đà Lạt được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Tiệm vàng Ngọc Diện

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 7 vé Đà Lạt là tiệm vàng Ngọc Diện ở Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. 9 vé Đà Lạt trúng giải độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số Đà Lạt cũng được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Tài Phúc ở Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Tây Ninh; còn giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số TPHCM và Đồng Tháp mở thưởng ngày 20-4. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 20-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.