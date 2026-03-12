HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hai giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sử dụng hóa đơn khống để hạch toán, kê khai hoạt động kinh doanh nhằm trốn thuế, 2 giám đốc doanh nghiệp đã bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố

Ngày 12-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này về tội "Trốn thuế"

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình - Ảnh 1.
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình - Ảnh 2.

2 giám đốc doanh nghiệp ở Ninh Bình bị khởi tố về hành vi trốn thuế. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, 2 bị can bị khởi tố gồm: Trần Văn Khánh (SN 1987, ngụ thôn 5, xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam, và Trần Văn Đoàn (SN 1984, ngụ thôn 4, xã Nam Lý), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty "ma" tại khu vực TPHCM để hạch toán, kê khai thuế cho công ty, nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng khống của 1 công ty "ma ở TPHCM để kê khai thuế, qua đó trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin liên quan

Khởi tố giám đốc công ty chuyên bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu

Khởi tố giám đốc công ty chuyên bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu

(NLĐO) - Một giám đốc công ty chuyên bán, lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu bị khởi tố về hành vi trốn thuế.

Một giám đốc ở đặc khu Vân Đồn bị bắt

(NLĐO)- Khám xét Công ty TNHH Quan Minh và chỗ ở của các đối tượng, Công an thu giữ hàng chục thùng tài liệu, dữ liệu điện tử, vũ khí quân dụng và chất ma túy

Giám đốc chi nhánh ngân hàng bị “trùm” tín dụng đen gí súng uy hiếp

(NLĐO) - Trong đường dây tín dụng đen này có sự xuất hiện của một số lãnh đạo chi nhánh ngân hàng lớn tại TP HCM, với vai trò môi giới hoặc con nợ.

