Một giám đốc ở đặc khu Vân Đồn bị bắt

Ngày 7-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an đã đồng loạt tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Quan Minh tại đặc khu Vân Đồn và chỗ ở của các đối tượng có liên quan, thu giữ hàng chục thùng tài liệu, dữ liệu điện tử, vũ khí quân dụng và chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Hoàng Văn Cường tại trụ sở Công ty TNHH Quan Minh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Cường (tức Cường "cát"), Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh, về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" quy định tại khoản 2, Điều 227, Bộ luật hình sự.

Ngoài bị can Hoàng Văn Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố, bắt giam đối với Lưu Chí Hiếu, Bùi Quang Chung là nhân viên của Công ty TNHH Quan Minh về tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ vũ khí quân dụng". Bị can Hiếu, Chung là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

"Ông trùm" Cường "Cát" thu nạp nhiều để tử có tiền án, tiền sự

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cường "Cát" có nhiều đơn thư khiếu kiện phức tạp vượt cấp, gây mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đáng chú ý, Cường "Cát" còn thu nạp nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự về các tội giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở các địa phương về làm nhân viên bảo vệ, trông coi việc khai thác cát trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm đây là vụ án có tính chất phức tạp, bị can có nhiều mối quan hệ, được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi vậy, để khẳng định quyết tâm chính trị, đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm "núp bóng", "xử lý không có vùng cấm", Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Công an tỉnh Quảng Ninh Đồng cũng kêu gọi các đối tượng có hành vi sai phạm chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khai báo, đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.