Tại buổi Gala giải đấu, nhiều golfer đã trúng các giải thưởng bốc thăm may mắn. Trong số đó, hai golfer Nguyễn Hoàng Giang và Trịnh Long Ngân là đáng chú ý nhất khi họ vừa đạt thành tích tốt và cả phần thưởng may mắn.

Anh Long Ngân (thứ 2 từ phải qua) đoạt giải kỹ thuật

Trong đó, Trịnh Long Ngân (38 tuổi, tỉnh Bình Dương) là người đoạt được giải kỹ thuật Nearest to the Pin và may mắn trúng voucher nghỉ dưỡng tại Khách sạn Morin Huế trị giá 10 triệu đồng.

"Tôi thấy rất vui, vinh dự và cả may mắn trong giải đấu của Báo Người Lao Động tổ chức. Mùa thứ 2 giải đấu tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn. Mong rằng những mùa sau, giải đấu sẽ phát triển hơn nữa, qua đó thu hút nhiều hơn nữa golfer trong và ngoài nước tham dự" - anh Long Ngân bày tỏ.

Được biết, anh Ngân đã có mùa thứ 2 tham dự Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" và chỉ mới làm quen bộ môn này được 1 năm.

Anh Hoàng Giang (thứ 2 từ trái qua) về nhì tại bảng A của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" 2024

Với anh Hoàng Giang (45 tuổi, TP HCM), golfer này về nhì bảng A của giải đấu khi tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp handicap 18 hố (3 bảng). Ngoài ra, anh cũng may mắn nhận được phần thưởng bốc thăm là điện thoại Vivo V30 5G (gần 14 triệu đồng).

"Rất vinh dự khi lần thứ 2 tham dự giải - giải đấu rất ý nghĩa với tên "Tôi yêu Việt Nam" và các chương trình gây quỹ. Mùa giải đầu tiên tham gia nhưng tôi không có thành tích tốt và năm nay cải thiện được tốt hơn sau nhiều nỗ lực rèn luyện" - anh Giang cho biết.

Anh Hoàng Giang cũng đánh giá Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" do Báo Người Lao Động tổ chức với chương trình gây quỹ thực hiện các hoạt động cộng đồng xã hội rất có ý nghĩa.