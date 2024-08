Khai mạc Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 năm 2024: Sôi nổi và hấp dẫn

Đến dự lễ khai mạc sự kiện Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 năm 2024 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) có các vị khách quý: Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại miền Nam; Trung tướng Trần Hoài Trung- Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Mạnh Dũng -nguyên Cục trưởng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an; ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM; ông Mai Ngọc Phước - Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP HCM; Đại tá Nguyễn Văn Bắc - Tổng Biên tập Báo Quân khu 7; ông Trần Hoàng - Tổng Biên tập tạp chí Doanh nhân Sài Gòn; ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng; ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, Trưởng Ban chỉ đạo giải; ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập báo Người Lao Động, Trưởng Ban tổ chức giải.

Các đại biểu phát bóng khai mạc

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 2 năm 2024 tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp handicap 18 hố, chia làm 3 bảng khác nhau. Với thể thức này, các golfer sẽ thi đấu một vòng 18 hố để chọn ra người chiến thắng toàn giải.

Ba chiếc cúp danh giá nhất của giải

Ngoài hai giải thưởng Hole-in-One là hai xe hơi Subaru cùng bộ gậy Honma Beres 09 5 sao tổng trị giá khoảng 4,8 tỉ đồng, cơ cấu giải thưởng giá trị và đa dạng cho các giải chuyên môn, kỹ thuật gồm: Best Gross; Nhất, nhì, ba các bảng (A, B, C); Longest Drive cho nam, nữ; Nearest to the Pin; Nearest to the Line.

Thời tiết đẹp, điều kiện sân bãi tốt là các yếu tố đảm bảo giải thành công

Theo đúng tiêu chí của giải đấu, Ban Tổ chức sẽ tổ chức quyên góp, đấu giá tại gala tổng kết, cộng thêm toàn bộ khoản thu tại giải – sau khi trừ chi phí tổ chức - sẽ được đóng góp vào 2 chương trình phục vụ cộng đồng xã hội mang ý nghĩa nhân văn và tính phụng sự, gồm chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.