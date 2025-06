Hai làng nghề ở Bà Rịa - Vũng Tàu được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 24-6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa hai nghề thủ công truyền thống là nghề làm bánh tráng An Ngãi và nghề làm bánh hỏi An Nhứt vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, nghề bánh tráng An Ngãi, thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền (nay là xã Tam An, huyện Long Đất), đã có gần 100 năm tồn tại, phát triển theo hình thức truyền nghề qua nhiều thế hệ.

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu trao giấy chứng nhận cho địa phương.

Từ khi được UBND tỉnh công nhận là nghề truyền thống vào năm 2013, làng nghề đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hơn 130 hộ dân tham gia sản xuất với nhiều chủng loại như bánh tráng nem lớn - nhỏ, bánh tráng ớt, bánh đa nướng, bánh tráng chuối… Các hộ dân đang từng bước ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa sản xuất, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng và đăng ký sản phẩm OCOP nhằm mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong khi đó, nghề làm bánh hỏi An Nhứt (nay cũng thuộc xã Tam An, huyện Long Đất) có lịch sử hình thành lâu đời hơn, được cho là xuất hiện từ cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIII. Trải qua hơn 60 năm phát triển với thương hiệu riêng, bánh hỏi An Nhứt không chỉ là món ăn đặc sản mà còn là biểu tượng của sự kết tinh văn hóa ẩm thực địa phương.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát biểu tại buổi lễ công bố

Cả hai làng nghề đều đang duy trì song song phương thức sản xuất thủ công truyền thống với việc tiếp cận công nghệ hiện đại. Việc được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận quá trình giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân gian quý báu của người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Thuấn, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhấn mạnh: "Việc hai nghề truyền thống được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của nhân dân xã Tam An, huyện Long Đất mà còn là động lực lớn trong chiến lược bảo tồn và phát triển di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững của tỉnh".

Bánh hỏi An Nhứt, một trong 2 làng nghề được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ông Thuấn cũng đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục có chính sách hỗ trợ, khai thác hợp lý giá trị các làng nghề, kết nối với các tour tuyến du lịch để đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với du khách, đồng thời tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.