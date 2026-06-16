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Sức khỏe

Hai lao động trở về từ châu Phi mắc sốt rét nguy hiểm

N.Dung

(NLĐO) - Nhiều trường hợp trở về từ châu Phi mắc sốt rét do Plasmodium falciparum phải nhập viện điều trị. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ bệnh nặng, tử vong.

Ngày 16-6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân sốt cao, rét run sau khi trở về từ châu Phi. Kết quả xét nghiệm cho thấy các trường hợp này nhiễm ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum.

Hai lao động trở về từ châu Phi mắc sốt rét nguy hiểm - Ảnh 1.

Nhiều người nhập viện vì sốt rét sau khi rời châu Phi

Anh H.V.T., 36 tuổi, quê Thanh Hóa, từng làm việc tại Congo. Trong thời gian lao động tại đây, anh nhiều lần mắc sốt rét, có thời điểm 1-3 đợt mỗi tháng. Mỗi lần phát bệnh, anh chỉ được điều trị triệu chứng rồi tiếp tục làm việc.

Sau khi trở về Việt Nam khoảng 2 tuần, anh xuất hiện sốt gần 40 độ C kèm rét run, đau đầu, buồn nôn, chóng mặt và mệt mỏi kéo dài. Nhận thấy các triệu chứng giống những đợt sốt rét trước, gia đình đưa anh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trường hợp khác là anh M.T.H., 45 tuổi, từng làm việc tại Angola. Dù đã mắc sốt rét khi ở nước ngoài, anh chưa được điều trị triệt để. Sau khi về nước hai tháng, anh tái phát sốt và tự dùng thuốc mang từ Angola.

Một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân sốt tới 40,2 độ C, rét run dữ dội, mỗi cơn kéo dài khoảng ba giờ và xuất hiện hai lần mỗi ngày. Xét nghiệm tại cơ sở y tế địa phương xác định bệnh nhân dương tính với ký sinh trùng Plasmodium falciparum, sau đó được chuyển lên tuyến trung ương điều trị.

Bác sĩ Trần Duy Hưng, Trưởng Khoa virus - Ký sinh trùng, cho biết cả hai bệnh nhân đều có biểu hiện sốt cao, rét run, đau đầu, đau mỏi cơ thể và tiền sử sinh sống, lao động tại các quốc gia châu Phi. Kết quả xét nghiệm xác nhận nhiễm ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum.

Theo bác sĩ Hưng, đây là chủng ký sinh trùng phổ biến nhất gây sốt rét và cũng là nguyên nhân của nhiều ca bệnh diễn biến nặng. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể gặp biến chứng suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Sau điều trị bằng thuốc chống sốt rét đặc hiệu đường tiêm và đường uống, cả hai bệnh nhân đáp ứng tốt, tình trạng sốt được kiểm soát, các chỉ số xét nghiệm cải thiện và sức khỏe ổn định.

Bác sĩ khuyến cáo người xuất hiện triệu chứng sốt cấp tính sau khi trở về từ các vùng lưu hành sốt rét, đặc biệt ở châu Phi, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xét nghiệm sớm. Người chuẩn bị đến các khu vực có nguy cơ nên chủ động phòng muỗi đốt và tham khảo ý kiến bác sĩ về thuốc dự phòng nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh.

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