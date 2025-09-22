HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Hai mẫu robot hút bụi và lau nhà vừa được Sơn Tùng MTP giới thiệu có gì đặc biệt?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- DEEBOT X11 OmniCyclone có thể làm sạch không gián đoạn lên đến 1000m2 chỉ trong một lần hoạt động, kể cả khi vận hành ở mức công suất tối đa.

Chiều 22-9, ECOVACS ROBOTICS giới thiệu bộ đôi robot hút bụi và lau nhà thuộc phân khúc cao cấp gồm DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni. 

Sự kiện lần này gây chú ý đến cộng đồng khi có sự xuất hiện của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP, với vai trò Đại sứ thương hiệu ECOVACS tại Việt Nam ngành hàng robot hút bụi thông minh.

Chia sẻ về lần hợp tác này, Sơn Tùng M-TP cho biết: “Tùng luôn hướng tới sự tỉ mỉ, khác biệt và độc đáo. Đó là lý do Tùng chọn Ecovacs, đặc biệt là dòng robot hút bụi và lau nhà X11 Family".

Hai mẫu robot hút bụi và lau nhà vừa được Sơn Tùng MTP giới thiệu có gì đặc biệt?- Ảnh 1.

Sự kiện ra mắt robot hút bụi của ECOVACS ROBOTICS gây chú ý khi có sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP

Theo ECOVACS, DEEBOT X11 OmniCyclone được tích hợp công nghệ PowerBoost, giúp làm sạch vượt trội. Trong mỗi chu kỳ giặt con lăn thông thường, PowerBoost sẽ giúp robot khôi phục 6% pin chỉ trong 3 phút, giảm thiểu thời gian chờ.

DEEBOT X11 OmniCyclone có thể làm sạch không gián đoạn lên đến 1000m2 chỉ trong một lần hoạt động, kể cả khi vận hành ở mức công suất tối đa.

Hai mẫu robot hút bụi và lau nhà vừa được Sơn Tùng MTP giới thiệu có gì đặc biệt?- Ảnh 2.

Dòng robot vừa ra mắt của ECOVACS ROBOTICS

Robot vừa ra mắt của ECOVACS ROBOTICS

Tương tự, DEEBOT X11 Pro Omni cũng được trang bị PowerBoost, cho khả năng vận hành liên tục và duy trì hiệu suất ổn định trên diện tích rộng.

Với áp lực con lăn lên đến 3800Pa, OZMO ROLLER 2.0 trên DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni có khả năng làm sạch các vết bẩn cứng đầu trên sàn hiệu quả hơn gấp 16 lần so với các hệ thống lau kép truyền thống.

Công nghệ TruEdge 3.0 sử dụng con lăn có khả năng mở rộng linh hoạt 1.5 cm và hai bánh cao su mềm ôm sát tường, giúp robot di chuyển sát mép và làm sạch các góc.

Hệ thống này có thể tự điều chỉnh theo thời gian thực kết hợp với chổi cạnh cố định, đảm bảo thu gom rác và làm sạch toàn diện mà không cần người dùng can thiệp.

Công nghệ hút tăng cường lưu lượng khí BLAST trên, DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni, giúp làm sạch tăng vượt bậc với 140% hút bụi mịn, 262% loại bỏ tóc trên thảm, và 100% thu gom rác lớn trên mọi bề mặt từ sàn cứng đến thảm dày.

Với công nghệ AI Stain Detection 2.0, DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni linh hoạt phát hiện vết bẩn và lau lại tức thì dựa trên loại và mức độ vết bẩn. Đối với các vết bẩn nhẹ, robot sẽ làm sạch nhanh lần thứ hai.

Với những vết bẩn cứng đầu, robot sẽ tự động kích hoạt chế độ lau sâu Deep Re-mop), thực hiện hai lượt lau chéo và xả nước mạnh hơn.

Với thiết kế trạm sạc không túi rác, DEEBOT X11 OmniCyclone không chỉ thân thiện với môi trường mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành.

Hộp bụi dung tích lớn 1.6L cho phép robot hoạt động lên đến 48 ngày mà không cần bảo trì, giúp người dùng tiết kiệm đến 25 túi rác trong vòng 5 năm.

DEEBOT X11 OmniCyclone và DEEBOT X11 Pro Omni sẽ có giá lần lượt là 26 triệu đồng và 24,99 triệu đồng.

 

