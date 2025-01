Hai mẹ con ở Quảng Nam ngộ độc do nằm than

Ngày 5-1, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa tiếp nhận, điều trị cho 2 mẹ con bị ngộ độc do nằm than.

Trước đó, khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, Phòng Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tiếp nhận 2 mẹ con chị N.T.A.L (SN 1997; trú TP Hội An) trong tình trạng mệt, khó thở nhẹ.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc Ảnh: NBT

Theo người nhà, chị L. vừa mới sinh con được vài ngày. Do trời lạnh, khoảng 3 giờ ngày 5-1, gia đình có quạt một nồi than đưa vào phòng để sưởi ấm. Tuy nhiên, đến khoảng 6 giờ, gia đình phát hiện mẹ chị L. và chị L. mệt, ù tai, khó thở.

Gia đình đã đưa mẹ chị L. đến cơ sở y tế điều trị, riêng chị L. và con được xe cấp cứu đưa tới Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

Sau khi được các bác sĩ khám, cho thở oxy, truyền dịch..., chị L. đã qua cơn khó thở, tỉnh táo, mạch, huyết áp bình thường. Con gái sơ sinh của chị L. khỏe, không có dấu hiệu suy hô hấp.

Qua thông tin gia đình, mẹ chị L. đang được điều trị ở một bệnh viện khác và tình trạng khó thở cũng đã giảm.

Các bác sĩ Bệnh viện Vĩnh Đức cho hay đây có thể là những bệnh nhân bị ngộ độc khí do nằm than.

Những năm gần đây, rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra do ngộ độc khí than vào mùa lạnh, thậm chí có các trường hợp tử vong.

Theo các bác sĩ, việc sử dụng thiết bị đốt cháy nhiên liệu trong phòng kín như: máy phát điện, bếp than, lò than… sẽ tiêu thụ oxy rất nhanh, đồng thời sinh ra khí CO 2 và CO. Khí CO 2 gây ngạt thở còn CO gây ngộ độc, cả 2 khí tạo thành một hỗn hợp nguy hiểm. Trong thời gian rất ngắn, người ở trong phòng kín sẽ cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và rơi vào hôn mê, nguy hiểm.

Nạn nhân bị ngộ độc khí CO có các dấu hiệu như nhức đầu, chóng mặt, yếu cơ, buồn nôn, ói mửa, đau ngực, mất ý thức. Với những người đang ngủ hoặc say rượu, nạn nhân có thể tử vong mà không có biểu hiện nào.