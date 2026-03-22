Hai nam sinh lái xe lạng lách, tông vào một phụ nữ dừng xe ven đường để tránh

Ngày 22-3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị này đang xác minh đoạn clip 2 nam sinh chở nhau trên chiếc xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và gây tai nạn giao thông.



Nam sinh điều khiển xe đạp điện đánh võng, tông vào người phụ nữ. Ảnh: Gif

Theo hình ảnh từ clip, một nam sinh điều khiển xe đạp điện chở bạn, cả hai không đội mũ bảo hiểm, phương tiện cũng không gắn biển số và liên tục lạng lách, đánh võng trên đường. Đáng chú ý, nhóm này còn lấn sang làn đường ngược chiều, tông trúng một phụ nữ đang lưu thông. Dù trước đó nạn nhân đã chủ động dừng xe sát lề đường để tránh, nhưng vẫn bị xe đạp điện tông phải, ngã nhào xuống vệ đường.

Cục CSGT đề nghị người dân, ai biết thông tin liên quan đến vụ việc (thời gian, địa điểm, người bị nạn, người điều khiển phương tiện), xin cung cấp để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại đường Yên Nội, xã Hưng Đạo, TP Hà Nội. Hiện Công an xã Hưng Đạo đang vào cuộc xác minh, đồng thời đã mời 2 nam sinh cùng phụ huynh của 2 học sinh này lên để làm việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 17-3 tại đường Yên Nội của xã. Hai nam sinh trong vụ việc học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn.