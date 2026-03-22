Hai nam sinh lái xe lạng lách, tông vào một phụ nữ dừng xe ven đường để tránh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hai nam sinh lái xe lạng lách, tông vào một phụ nữ dừng xe ven đường để tránh

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hai nam sinh không đội mũ bảo hiểm, xe máy điện không biển số liên tục lạng lách, đánh võng trên đường rồi tông vào người phụ nữ.

Ngày 22-3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị này đang xác minh đoạn clip 2 nam sinh chở nhau trên chiếc xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng và gây tai nạn giao thông.

Hai nam sinh gây tai nạn giao thông khi lái xe lạng lách không đội mũ bảo hiểm - Ảnh 1.

Nam sinh điều khiển xe đạp điện đánh võng, tông vào người phụ nữ. Ảnh: Gif

Theo hình ảnh từ clip, một nam sinh điều khiển xe đạp điện chở bạn, cả hai không đội mũ bảo hiểm, phương tiện cũng không gắn biển số và liên tục lạng lách, đánh võng trên đường. Đáng chú ý, nhóm này còn lấn sang làn đường ngược chiều, tông trúng một phụ nữ đang lưu thông. Dù trước đó nạn nhân đã chủ động dừng xe sát lề đường để tránh, nhưng vẫn bị xe đạp điện tông phải, ngã nhào xuống vệ đường.

Cục CSGT đề nghị người dân, ai biết thông tin liên quan đến vụ việc (thời gian, địa điểm, người bị nạn, người điều khiển phương tiện), xin cung cấp để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại đường Yên Nội, xã Hưng Đạo, TP Hà Nội. Hiện Công an xã Hưng Đạo đang vào cuộc xác minh, đồng thời đã mời 2 nam sinh cùng phụ huynh của 2 học sinh này lên để làm việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 17-3 tại đường Yên Nội của xã. Hai nam sinh trong vụ việc học lớp 8 tại một trường THCS trên địa bàn.

Tin liên quan

Hai người đàn ông đầu trần, đi xe máy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ

Hai người đàn ông đầu trần, đi xe máy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ

(NLĐO)- Từ nguồn tin trên mạng xã hội, Công an TP Hải Phòng đã xử phạt 2 người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng.

CLIP: Người nước ngoài lạng lách đánh võng trên đường biển Nha Trang

(NLĐO) - Một người nước ngoài xăm trổ, lái xe máy lạng lách, đánh võng tại đường biển Trần Phú, phường Nha Trang (Khánh Hòa) khiến người dân bất bình

Dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng khiến 3 người thương vong

(NLĐO)- Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng, va chạm với xe đi chiều ngược lại khiến 3 người thương vong

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo