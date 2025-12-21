Nhóm thanh niên chạy xe lạng lách, cầm hung khí gây náo loạn đường phố Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nhóm thanh niên chạy xe lạng lách, cầm hung khí gây náo loạn đường phố Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Khoảng 10 thanh niên đi xe máy lạng lách, đánh võng, kéo lê hung khí đuổi đánh người khác đã bị công an mời lên làm việc

Ngày 21-12, Công an xã Bù Đăng (Đồng Nai) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên cầm hung khí gây náo loạn đường phố.

Trước đó, vào tối 15-12, trực ban Công an xã Bù Đăng tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại thôn Vĩnh Hòa.

Nhóm thanh niên ở Đồng Nai Gây rối trật tự công cộng gây náo loạn đường phố - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng

Vào cuộc, 2 tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường xác minh, xử lý. Tại đây, lực lượng công an phát hiện một nhóm khoảng 10 thanh niên có hành vi hò hét, la ó, chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường.

Đồng thời, các đối tượng mang theo cây xiên nướng thịt, kéo lê trên mặt đường nhằm đuổi đánh người khác, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bao vây, truy bắt, khống chế được 4 đối tượng gồm: Đ.V.N. (18 tuổi), N.Q.T. (18 tuổi), Đ.Q.T. (19 tuổi), T.V.B. (18 tuổi) cùng một số tang vật có liên quan.

Ngay trong đêm, Công an xã tiếp tục xác minh, làm rõ và mời thêm 6 đối tượng có liên quan lên làm việc.

Mặc dù ban đầu các đối tượng quanh co, chối tội, song với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bù Đăng đã làm rõ hành vi vi phạm của nhóm đối tượng trên.


Tin liên quan

Khởi tố 15 đối tượng hỗn chiến, gây náo loạn đường phố

Khởi tố 15 đối tượng hỗn chiến, gây náo loạn đường phố

(NLĐO) - Hai nhóm thanh thiếu niên đã lao vào hỗn chiến, gây rối trật công cộng, chém nhầm 2 người đi đường, thậm chí ném chai bia về phía lực lượng chức năng.

20 thanh thiếu niên mang kiếm, bom xăng… chuẩn bị hỗn chiến gây náo loạn đường phố

(NLĐO) - Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, khoảng 20 thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn gây náo loạn cả khu vực.

Cầm dao kiếm "hỗn chiến" gây náo loạn đường phố ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Do có mâu thuẫn, một nhóm thanh niên ở TP Sầm Sơn đã mang theo dao kiếm, bình xịt hơi cay kéo lên TP Thanh Hóa đuổi đánh nhau với nhóm thanh niên khác

cố ý gây thương tích gây rối trật tự công cộng nhóm thanh niên tỉnh đồng nai xã Bù Đăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo