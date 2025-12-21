Nhóm thanh niên chạy xe lạng lách, cầm hung khí gây náo loạn đường phố Đồng Nai

Ngày 21-12, Công an xã Bù Đăng (Đồng Nai) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên cầm hung khí gây náo loạn đường phố.

Trước đó, vào tối 15-12, trực ban Công an xã Bù Đăng tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại thôn Vĩnh Hòa.

Nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng

Vào cuộc, 2 tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường xác minh, xử lý. Tại đây, lực lượng công an phát hiện một nhóm khoảng 10 thanh niên có hành vi hò hét, la ó, chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường.

Đồng thời, các đối tượng mang theo cây xiên nướng thịt, kéo lê trên mặt đường nhằm đuổi đánh người khác, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bao vây, truy bắt, khống chế được 4 đối tượng gồm: Đ.V.N. (18 tuổi), N.Q.T. (18 tuổi), Đ.Q.T. (19 tuổi), T.V.B. (18 tuổi) cùng một số tang vật có liên quan.

Ngay trong đêm, Công an xã tiếp tục xác minh, làm rõ và mời thêm 6 đối tượng có liên quan lên làm việc.

Mặc dù ban đầu các đối tượng quanh co, chối tội, song với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bù Đăng đã làm rõ hành vi vi phạm của nhóm đối tượng trên.



