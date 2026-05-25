Sức khỏe

Hai người đàn ông nhập viện vì sốc nhiệt giữa đợt nắng nóng gay gắt

D.Thu

(NLĐO) - Nắng nóng gay gắt khiến hai người đàn ông nhập viện vì sốc nhiệt sau khi làm việc ngoài trời, trong đó một ca tiên lượng nặng.

Ngày 25-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết những ngày qua, đơn vị liên tiếp tiếp nhận hai trường hợp say nắng, sốc nhiệt do làm việc ngoài trời trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Đáng chú ý, một người nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch, tiên lượng nặng.

Người bệnh được cấp cứu sau khi bị sốc nhiệt, suy đa tạng do nắng nóng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trường hợp đầu tiên là ông N.B.K., 50 tuổi, trú xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Theo gia đình, sau khoảng hai giờ gặt lúa ngoài trời nắng nóng, ông xuất hiện mệt lả, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh rồi được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị say nắng, say nóng và nhanh chóng xử trí bằng bù nước, điện giải kết hợp làm mát cơ thể. Sau khoảng một giờ cấp cứu, người bệnh tỉnh táo trở lại, giảm rõ rệt đau nhức và hết co quắp tay chân. Hiện sức khỏe đã ổn định, chuẩn bị xuất viện.

Nặng hơn là trường hợp ông L.T.K., 69 tuổi, được đưa vào viện sau khi choáng ngất lúc đang làm việc ngoài đồng. Người bệnh được sơ cứu tại trạm y tế trong tình trạng sốt cao 40 độ C trước khi chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, người bệnh hôn mê sâu, Glasgow 5 điểm, thân nhiệt tăng lên 41-42 độ C, huyết áp phải duy trì bằng thuốc vận mạch, lượng nước tiểu giảm. Bác sĩ chẩn đoán sốc nhiệt kèm suy đa tạng.

Người bệnh được hồi sức tích cực, gồm hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, dùng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và theo dõi sát. Hiện tình trạng vẫn rất nguy kịch, đang được điều trị tích cực.

Theo bác sĩ Bùi Tất Luật, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao hoặc lao động gắng sức dưới trời nắng nóng khiến cơ chế điều hòa thân nhiệt bị rối loạn.

Khi thân nhiệt tăng quá mức, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan, tổn thương não, tim mạch, hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh nhập viện cấp cứu do sốc nhiệt

Các biểu hiện thường gặp của say nắng, say nóng và sốc nhiệt gồm mệt lả, đau đầu, chóng mặt, khát nhiều, da nóng đỏ, co quắp tay chân, thở nhanh, tim đập nhanh, buồn nôn hoặc rối loạn ý thức. Trường hợp nặng có thể sốt cao trên 39-40 độ C, lơ mơ hoặc hôn mê.

Bác sĩ Luật khuyến cáo người dân hạn chế lao động ngoài trời trong khung giờ từ 10 giờ đến 16 giờ, uống đủ nước và bổ sung điện giải khi làm việc dưới trời nắng nóng. Người cao tuổi và người mắc bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp cần đặc biệt thận trọng trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt nhiều, chóng mặt, co quắp tay chân, sốt cao hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

Người đàn ông nguy kịch vì sốc nhiệt khi làm việc dưới nắng nóng

(NLĐO) - Nam thợ xây 42 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật và hôn mê do sốc nhiệt sau một ngày làm việc dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

(NLĐO) - Chạy vào phòng điều hòa sau khi chơi ngoài nắng, bé trai 10 tuổi xuất hiện triệu chứng sốc nhiệt, phải cấp cứu.

(NLĐO)- Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết số ca khám bệnh về da tại bệnh viện do nắng nóng tăng 15 - 20% mỗi ngày.

