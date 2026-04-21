Sức khỏe

Thời tiết nắng nóng, bệnh da liễu tăng đột biến

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết số ca khám bệnh về da tại bệnh viện do nắng nóng tăng 15 - 20% mỗi ngày.

Vào thời điểm nắng nóng, làn da phải đối mặt đồng thời với nhiều yếu tố bất lợi như nhiệt độ cao, tăng tiết mồ hôi, độ ẩm, ma sát với quần áo và tác động của tia cực tím. Những yếu tố này làm hàng rào bảo vệ da dễ bị rối loạn và tạo điều kiện để một số bệnh da liễu bùng phát. Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết số ca khám bệnh về da tại bệnh viện tăng 15 đến 20% mỗi ngày.

Da nổi đỏ, ngứa, rát

BSCKII Đoàn Văn Lợi Em, Trưởng Khoa Khám bệnh-Bệnh viện Da liễu TPHCM, cho biết bệnh lý da liễu trong mùa nắng nóng sẽ có biểu hiện khác nhau tùy nguyên nhân và vị trí tổn thương. Tuy nhiên, những dấu hiệu sớm người dân thường có thể nhận thấy là da nổi đỏ, ngứa, rát, châm chích, nổi sẩn li ti, mụn nước, mụn mủ hoặc tróc vảy.

Thời tiết nắng nóng, bệnh da liễu tăng đột biến - Ảnh 1.

Người dân khám bệnh về da tăng 15 đến 20% mỗi ngày do nắng nóng

Trong đó, nhiễm nấm da thường biểu hiện bằng các mảng đỏ, ngứa, bờ rõ, có thể hình vòng và có xu hướng lan rộng dần.

Rôm sảy thường là các hạt nhỏ li ti màu đỏ hoặc hồng gây ngứa, rát, hay xuất hiện ở cổ, ngực, lưng và các vùng nhiều mồ hôi.

Viêm nang lông thường biểu hiện bằng các sẩn đỏ hoặc mụn mủ nhỏ quanh lỗ chân lông, có thể kèm cảm giác đau hoặc ngứa.

Còn viêm da do ánh nắng thường xuất hiện sau khi phơi nắng kéo dài với biểu hiện da đỏ, nóng rát, căng tức, thậm chí đau rát hoặc phồng rộp trong những trường hợp nặng hơn.

Khi các dấu hiệu này kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc có xu hướng lan rộng, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Biến chứng nguy hiểm

Nhiều bệnh da liễu trong mùa nắng nóng có biểu hiện ban đầu khá giống nhau nên người bệnh dễ chủ quan hoặc tự mua thuốc điều trị. Trong một số trường hợp, triệu chứng có thể tạm dịu đi nhưng nguyên nhân gây bệnh không được điều trị đúng, có thể còn làm bệnh kéo dài, lan rộng hoặc nặng hơn. Vì vậy, nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời sẽ gây ra nhiều biến chứng.

Tình trạng nhiễm nấm da có thể lan sang vùng da khác, lây cho người sống cùng nhà hoặc nếu ở da đầu có thể gây rụng tóc. Viêm nang lông có thể chuyển thành tổn thương mụn mủ, đóng mài, để lại sẹo hoặc thậm chí gây rụng tóc vĩnh viễn ở vùng tổn thương nặng. Còn bỏng nắng nặng có thể gây phồng rộp da, sẹo và tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

Thời tiết nắng nóng, bệnh da liễu tăng đột biến - Ảnh 2.

Người lao động làm việc ngoài trời dễ bị bệnh về da do nắng nóng

Trên thực tế, không ít người bệnh chủ quan với các tổn thương da, cho rằng chỉ là dị ứng nhẹ, nóng trong người hoặc kích ứng thông thường, trong khi thực chất có thể là nấm da đang lan rộng, viêm nang lông hoặc bỏng nắng mức độ nặng.

Nếu tổn thương da nhẹ, người dân có thể tự chăm sóc tại nhà bằng những biện pháp cơ bản như giữ da sạch và khô thoáng, hạn chế cào gãi hoặc chà xát lên vùng da tổn thương, thoa dưỡng ẩm dịu nhẹ và tránh các yếu tố kích ứng như xà phòng/chất tẩy rửa mạnh, đổ mồ hôi nhiều, mặc quần áo chật/bí.

Ngoài ra, không nên tự ý sử dụng các loại kem bôi có chứa corticosteroid khi chưa rõ chẩn đoán. Loại thuốc này có thể làm triệu chứng tạm dịu đi nhưng lại khiến bệnh nặng hơn, lan rộng hơn và làm mất đi hình ảnh lâm sàng điển hình, từ đó gây khó khăn cho việc chẩn đoán và điều trị về sau.

Đối với những tổn thương da kéo dài, tái đi tái lại hoặc có xu hướng lan rộng thường là dấu hiệu cho thấy bệnh không còn đơn giản. Khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như phồng nước, bỏng rát da nhiều hoặc đã tự chăm sóc tại nhà trong vài ngày nhưng không cải thiện, thậm chí da đỏ ngứa nhiều hơn kèm rỉ dịch, đau rát, nổi mụn mủ và lan rộng hơn, nên đến ngay bệnh viện chuyên khoa da liễu để được thăm khám, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Thay quần áo, đồ lót, vớ hằng ngày

Trong mùa nắng nóng, người dân nên giữ da luôn sạch sẽ và khô thoáng. Tắm rửa sau khi ra nhiều mồ hôi, đồng thời lau khô kỹ các vùng nếp gấp như cổ, nách, bẹn, kẽ ngón chân.

Cần thay quần áo, đồ lót và vớ hằng ngày; ưu tiên quần áo rộng, thoáng, dễ thấm hút mồ hôi, tránh mặc đồ quá chật hoặc ẩm ướt kéo dài. Hạn chế mang giày bí trong thời gian dài.

Đồng thời, không nên dùng chung khăn tắm, quần áo, tất, dao cạo hoặc các vật dụng cá nhân, nên mang dép ở khu vực tắm công cộng, phòng thay đồ.

Lưu ý nên mang thú nuôi đi khám thú y nếu nghi ngờ thú nuôi bị nhiễm nấm như rụng lông nhiều, đỏ da, tróc vảy…

Đối với dự phòng viêm da do ánh nắng hoặc bỏng nắng, người dân nên hạn chế phơi nắng kéo dài, đặc biệt trong khung giờ nắng gắt từ khoảng 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ưu tiên ở trong bóng râm khi có thể, mặc áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính và dùng kem chống nắng phổ rộng, kháng nước, SPF từ 30 trở lên cho các vùng da hở. Kem chống nắng cần được bôi lại khoảng mỗi 2 giờ khi ở ngoài trời hoặc sớm hơn nếu bơi lội hay ra nhiều mồ hôi.


Nắng nóng cực đoan "tấn công" trẻ nhỏ

Nắng nóng khiến trẻ nhập viện gia tăng với hàng loạt bệnh về hô hấp, tiêu hóa, sốc nhiệt

Ăn uống mùa nắng nóng sao cho hợp lý?

(NLĐO) - Thực dưỡng mùa nắng nóng không phải ăn kiêng khắt khe mà là ăn đúng thực phẩm, đúng cách, phù hợp cơ thể.

Tài xế tử vong trên đường ở TPHCM: Cảnh báo mối nguy giữa nắng nóng gay gắt

(NLĐO)- Khi nhiệt độ ngoài trời liên tục duy trì ở mức cao, nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nhóm lao động ngoài trời, tài xế...

