Hai người đàn ông ở TPHCM bị xử phạt vì vứt rác trên đường Nguyễn Văn Linh

Ngày 4-5, Công an phường Tân Mỹ, TPHCM cho biết vừa xử phạt 2 người đàn ông vứt rác không đúng nơi quy định.

Công an phường Tân Mỹ làm việc với hai người vứt rác bừa bãi.

Trước đó, hệ thống camera an ninh trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua phường Tân Mỹ (quận 7 cũ) ghi nhận hai trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định tại khu vực công cộng nên Công an phường mời về trụ sở làm việc.

Với đoạn video thuyết phục, hai người thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm.

Công an phường Tân Mỹ sau đó lập biên bản vi phạm hành chính hai người dân do vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, mỗi người bị phạt 1,5 triệu đồng.



Hành vi vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, tắc nghẽn hệ thống thoát nước, phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Theo quy định, việc vứt rác sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu vực công cộng sẽ bị xử phạt và buộc khắc phục hậu quả.

Hình ảnh ghi lại hành vi vứt rác trên đường Nguyễn Văn Linh.

Hiện trường vụ việc.