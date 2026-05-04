Bạn đọc

Lòng lề đường bị chiếm trọn ở hai tuyến đường quan trọng phía Tây TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Lòng lề đường Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh bị nhiều hộ kinh doanh chiếm để buôn bán, đẩy người đi bộ xuống đường.

Sau nhiều ngày có mặt ở cửa ngõ phía Tây TPHCM, ghi nhận của Báo Người Lao Động cho thấy vỉa hè bị biến thành nơi kinh doanh, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Vỉa hè 'cửa ngõ' TP HCM bị bủa vây bởi hàng quán - Ảnh 1.

Vỉa hè, lòng đường trở thành nơi buôn bán chuối.

Nơi đáng lẽ được dành cho người đi bộ thì nay bị lấp đầy bởi các sạp trái cây, cửa hàng sửa xe, tiệm mắt kính...

Hai tuyến đường tiêu biểu, huyết mạch để về miền Tây là Quốc lộ 1A (đường Lê Khả Phiêu) và đường Nguyễn Văn Linh bị lấn chiếm nhiều nhất, nhiều đoạn hầu như không còn vỉa hè.

Tại Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Bình Điền về miền Tây (thuộc hai xã Tân Nhựt và Bình Chánh), không khó bắt gặp hình ảnh xe máy, hàng quán chiếm trọn lối đi trên vỉa hè. Đáng nói, không ít hộ kinh doanh còn ngang nhiên dựng khung sắt lấn chiếm ra tận mép đường. Vào giờ cao điểm, cảnh người đi bộ phải len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc, trong khi xe máy, ô tô phải né tránh người đi bộ khiến tình trạng ùn tắc càng thêm trầm trọng.

Tương tự, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh - tuyến đường trọng điểm kết nối khu Nam và miền Tây, đoạn nút giao Bình Thuận đến trạm thu phí Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Chánh), vỉa hè, lòng đường bị biến thành nơi buôn bán trái cây.

"Đi bộ trên vỉa hè mà như đánh cược với tính mạng. Hàng quán chiếm hết lối, chúng tôi buộc phải bước xuống lòng đường dù xe cộ chạy sát bên rất nguy hiểm" - ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã Bình Hưng) bức xúc.

CLIP: Cảnh lấn chiếm trên Quốc lộ 1A.

Vỉa hè 'cửa ngõ' TP HCM bị bủa vây bởi hàng quán - Ảnh 2.

Kê bàn ra tận đường để buôn bán trên đường Nguyễn Văn Linh.

Vỉa hè 'cửa ngõ' TP HCM bị bủa vây bởi hàng quán - Ảnh 3.
Vỉa hè 'cửa ngõ' TP HCM bị bủa vây bởi hàng quán - Ảnh 4.
Vỉa hè 'cửa ngõ' TP HCM bị bủa vây bởi hàng quán - Ảnh 5.

Người đi xe máy dựng xe thẳng dưới đường để mua hàng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Vỉa hè 'cửa ngõ' TP HCM bị bủa vây bởi hàng quán - Ảnh 6.

Cảnh buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên Quốc lộ 1A.

Vỉa hè 'cửa ngõ' TP HCM bị bủa vây bởi hàng quán - Ảnh 7.

Người dân sống ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh cho biết dù đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn không thuyên giảm.

Vỉa hè 'cửa ngõ' TP HCM bị bủa vây bởi hàng quán - Ảnh 8.
Vỉa hè 'cửa ngõ' TP HCM bị bủa vây bởi hàng quán - Ảnh 9.

Lòng lề đường Quốc lộ 1A bị lấn chiếm để vá xe, bán áo mưa.

Tin liên quan

Tạm giữ nhiều xe bánh mì, tủ nước mía do lấn chiếm vỉa hè ở trung tâm TPHCM

(NLĐO) - Lực lượng Công an TPHCM đang xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè: Còn nhiều người tìm cách đối phó

(NLĐO) - Thời gian qua, Công an phường Sài Gòn thường xuyên xử lý lấn chiếm lòng lề đường, đến nay có nhiều chuyển biến tích cực.

Đội CSGT Cát Lái ghi hình ngày đêm, xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

(NLĐO) - Chỉ trong 1 giờ kiểm tra, tổ công tác đã xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chưa kể 12 ô tô và 75 xe máy bị ghi hình phạt nguội.

