Lòng lề đường bị chiếm trọn ở hai tuyến đường quan trọng phía Tây TPHCM

Sau nhiều ngày có mặt ở cửa ngõ phía Tây TPHCM, ghi nhận của Báo Người Lao Động cho thấy vỉa hè bị biến thành nơi kinh doanh, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Vỉa hè, lòng đường trở thành nơi buôn bán chuối.

Nơi đáng lẽ được dành cho người đi bộ thì nay bị lấp đầy bởi các sạp trái cây, cửa hàng sửa xe, tiệm mắt kính...

Hai tuyến đường tiêu biểu, huyết mạch để về miền Tây là Quốc lộ 1A (đường Lê Khả Phiêu) và đường Nguyễn Văn Linh bị lấn chiếm nhiều nhất, nhiều đoạn hầu như không còn vỉa hè.

Tại Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Bình Điền về miền Tây (thuộc hai xã Tân Nhựt và Bình Chánh), không khó bắt gặp hình ảnh xe máy, hàng quán chiếm trọn lối đi trên vỉa hè. Đáng nói, không ít hộ kinh doanh còn ngang nhiên dựng khung sắt lấn chiếm ra tận mép đường. Vào giờ cao điểm, cảnh người đi bộ phải len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc, trong khi xe máy, ô tô phải né tránh người đi bộ khiến tình trạng ùn tắc càng thêm trầm trọng.

Tương tự, trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh - tuyến đường trọng điểm kết nối khu Nam và miền Tây, đoạn nút giao Bình Thuận đến trạm thu phí Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Chánh), vỉa hè, lòng đường bị biến thành nơi buôn bán trái cây.

"Đi bộ trên vỉa hè mà như đánh cược với tính mạng. Hàng quán chiếm hết lối, chúng tôi buộc phải bước xuống lòng đường dù xe cộ chạy sát bên rất nguy hiểm" - ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã Bình Hưng) bức xúc.

Kê bàn ra tận đường để buôn bán trên đường Nguyễn Văn Linh.

Người đi xe máy dựng xe thẳng dưới đường để mua hàng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cảnh buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên Quốc lộ 1A.

Người dân sống ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh cho biết dù đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường vẫn không thuyên giảm.