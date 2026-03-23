Hai người đàn ông xô xát giữa đường ở TPHCM khiến nhiều người khiếp vía

Ngày 23-3, Công an phường An Khánh, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ hai người đàn ông xô xát khi đang dừng chờ đèn đỏ.

Hai người đàn ông xô xát giữa giao lộ.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh vào chiều 22-3.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip cho thấy một tài xế xe ôm công nghệ đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch. Lúc này một người đàn ông đi bộ đến nói chuyện, lao vào ẩu đả cùng tài xế công nghệ khiến xe máy bị ngã, va vào các phương tiện khác.

Đáng chú ý, hai người đàn ông sau đó không dừng lại mà tiếp tục giằng co, trúng thêm một xe máy. Thời điểm trên, rất nhiều người dừng chờ đèn đỏ nên khiến nhiều người khiếp vía.

Hiện Công an phường An Khánh đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc.