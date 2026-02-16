Ngày 16-2, Công an phường Bến Thành, TPHCM cho biết vừa khởi tố 9 người do gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, lúc 3 giờ 54 phút ngày 28-1, trước khu vực số 5-7-9 đường Đỗ Quang Đẩu, phường Bến Thành xảy ra mâu thuẫn tranh giành khách giữa nhân viên hai quán Ivenus và Sky Night.

Hai bên đã cự cãi, chửi bới, ném ly thủy tinh, chai bia, bàn ghế ra đường, sau đó chia nhiều nhóm lao vào đánh nhau, xô xát, kéo tóc, đạp, dùng vật dụng tấn công nhau, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu dân cư và du khách khu vực trung tâm.

Công an đánh giá hành vi manh động diễn ra trong nhiều phút, làm náo loạn tuyến phố ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người dân xung quanh. Tổ tuần tra Công an phường Bến Thành sau đó kịp thời có mặt, khống chế, mời những người liên quan về trụ sở làm việc, lập hồ sơ xử lý.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 9 phụ nữ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó, 2 đối tượng bị tạm giam, 7 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo mọi mâu thuẫn cần được giải quyết bằng phương thức hòa giải, văn minh. Các hành vi tụ tập, đánh nhau, đập phá tài sản nơi công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.