HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai người đi nhầm xe máy của nhau suốt 7 ngày Tết mới phát hiện ra

Tr.Đức

(NLĐO)- Sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Quảng Ninh khi 2 người dân vô tình đi nhầm xe máy của nhau suốt từ 29 Tết đến mùng 7 tháng Giêng mới phát hiện ra

Ngày 26-2, Công an phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa trao trả phương tiện trong vụ việc 2 người dân đi nhầm xe máy hy hữu, trong suốt 7 ngày Tết (từ 29 Tết đến mùng 7 tháng Giêng).

Hy hữu đi nhầm xe mô tô trong 7 ngày Tết tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Công an phường Hồng Gai tổ chức trao trả lại phương tiện cho đúng chủ sở hữu

Trước đó, ngày 23-2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), Công an phường Hồng Gai tiếp nhận đơn trình báo của ông N.Q.T. (SN 1957, trú tại khu 3, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) về sự việc hy hữu, đã sử dụng nhầm phương tiện của người khác trong nhiều ngày.

Theo đơn trình báo, ngày 16-2 (tức 29 Tết), ông N.Q.T. mượn xe máy Honda Wave RSX biển kiểm soát 14T4-11.xx của cháu trai là anh L.T.A. (SN 1990, trú tại khu 3, phường Cao Xanh) để đi mua chậu hoa tại khu 1, phường Cao Xanh.

Cùng thời điểm, anh H.V.C. (SN 1985, trú tại Hải Trung, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) cũng điều khiển một xe máy có kiểu dáng, màu sắc tương tự đến mua hàng tại khu vực này.

Do 2 xe máy có kiểu dáng, màu sắc gần giống nhau, khi anh C. dùng chìa khóa của xe mình lại khởi động nhầm chiếc xe của ông T. dựng bên cạnh.

Cho rằng đó là phương tiện của mình, anh C. đã điều khiển xe máy 14T4-11.xx rời đi mà không phát hiện nhầm lẫn.

Về phía ông T., do xe vẫn nổ máy và vận hành bình thường nên cũng không nghi ngờ gì. Chỉ đến khi ông T. trả xe lại cho cháu trai L.T.A. thì gia đình mới tá hỏa phương tiện không phải của mình và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Gai đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh.

Với sự phối hợp của người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được người điều khiển phương tiện đi nhầm, mời làm việc và tổ chức trao trả xe cho đúng chủ sở hữu.

Tin liên quan

CLIP: Sự cố nhầm lẫn hy hữu của 2 người phụ nữ ở Cà Mau

(NLĐO) – Qua làm việc, công an phường ở tỉnh Cà Mau xác định đây chỉ là sự cố do sơ suất, không có dấu hiệu tội phạm.

Sự cố hy hữu trong lần quay giải đặc biệt xổ số kiến thiết Quảng Nam

(NLĐO) – Nhân viên tham gia quay số mở thưởng vé số truyền thống Quảng Nam đưa nhầm bảng chữ số, dẫn đến sự cố hy hữu trong lần quay giải đặc biệt.

Hy hữu: Giếng đào trào nước giữa mùa khô ở Gia Lai

(NLĐO) – Trong khi các giếng, ao hồ xung quanh cạn kiệt thì giếng của một hộ dân ở Gia Lai bống nhiễn phun trào nước cả ngày đêm.

tỉnh Quảng Ninh hy hữu 2 người đàn ông đi nhầm xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo