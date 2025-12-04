HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hai người ra đầu thú sau khi công an bắt quả tang "người vận chuyển" hàng cấm

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau khi người vận chuyển hàng cấm bị cơ quan công an bắt quả tang, 2 người liên quan đã ra đầu thú

Ngày 4-12, Công an xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ vận chuyển hàng cấm là pháo hoa nổ.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1-12, lực lượng Công an xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) phát hiện, bắt quả tang đối tượng L.X.T (SN 1991, ngụ thôn Tân Văn, Cồn Tiên) về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Hai người ra đầu thú sau khi công an bắt quả tang "người vận chuyển" - Ảnh 1.

Công an xã Cồn Tiên bắt quả tang người vận chuyển pháo hoa nổ

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 18 hộp pháo hoa nổ, loại 49 ống do nước ngoài sản xuất. Số pháo hoa nổ này được bỏ trong các thùng xốp.

Làm việc với cơ quan công an, T. khai được một người tên V.T.L (SN 1990, ngụ thôn An Nha, xã Cồn Tiên) thuê vận chuyển số pháo hoa nổ nêu trên từ nhà của H.Đ.N (SN 1990, ngụ thôn Nam Sơn, xã Bến Hải) đến điểm hẹn để giao dịch. Trong quá trình này, T. bị lực lượng công an bắt quả tang.

Lần lượt các ngày 2 và 3-12 các đối tượng H.Đ.N và V.T.L đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình.

