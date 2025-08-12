Hai người tử vong trong vụ sạt lở quán cà phê ở phường Xuân Trường – Đà Lạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai người tử vong trong vụ sạt lở quán cà phê ở phường Xuân Trường – Đà Lạt

Trường Nguyên

(NLĐO) - Quán cà phê Tây Hồ xảy ra sạt lở bờ ta luy, vùi lấp 2 người cùng sinh năm 2009, ngụ huyện Đơn Dương cũ

Tối 12-8, lãnh đạo phường Xuân Trường – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy được 2 người (1 nam, 1 nữ) bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt).

Hai người tử vong trong vụ sạt lở quán cà phê ở phường Xuân Trường – Đà Lạt- Ảnh 1.

Theo đó chiều cùng ngày, trên địa bàn nhiều phường thuộc TP Đà Lạt (cũ) có mưa rất lớn và kéo dài. Trong lúc đó, tại quán cà phê Tây Hồ xảy ra sạt lở bờ ta luy, vùi lấp 2 người cùng sinh năm 2009, ngụ huyện Đơn Dương cũ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai cứu hộ.

Hai nạn nhân được tìm thấy, nạn nhân nam đã tử vong; nạn nhân nữ được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Lãnh đạo phường Xuân Trường – Đà Lạt thông tin thêm, hiện thi thể 2 nạn nhân đang được giữ ở bệnh viện, cơ quan chức năng chờ thân nhân lên thực hiện thủ tục.

Hai người tử vong trong vụ sạt lở quán cà phê ở phường Xuân Trường – Đà Lạt- Ảnh 3.

Hiện trường vụ sạt lở

Còn tại quán cà phê Tây Hồ, phường Xuân Trường – Đà Lạt đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Một số quán cà phê "view" bên cạnh cũng tạm dừng hoạt động.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo khắc phục lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên

Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo khắc phục lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên

(NLĐO) - Chiều 1-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên.

Lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên.

VIDEO: 19 người chết, mất tích, bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi tại Điện Biên

(NLĐ) - Mưa lũ lớn kéo dài tại tỉnh Điện Biên đã khiến 3 người chết, 8 người mất tích, 8 người bị thương do sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi.

Lâm Đồng Đà Lạt sạt lở Đà Lạt phường Xuân Trường - Đà Lạt du khách Đà Lạt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo