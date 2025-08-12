Hai người tử vong trong vụ sạt lở quán cà phê ở phường Xuân Trường – Đà Lạt

Tối 12-8, lãnh đạo phường Xuân Trường – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tìm thấy được 2 người (1 nam, 1 nữ) bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt).



Theo đó chiều cùng ngày, trên địa bàn nhiều phường thuộc TP Đà Lạt (cũ) có mưa rất lớn và kéo dài. Trong lúc đó, tại quán cà phê Tây Hồ xảy ra sạt lở bờ ta luy, vùi lấp 2 người cùng sinh năm 2009, ngụ huyện Đơn Dương cũ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai cứu hộ.

Hai nạn nhân được tìm thấy, nạn nhân nam đã tử vong; nạn nhân nữ được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Lãnh đạo phường Xuân Trường – Đà Lạt thông tin thêm, hiện thi thể 2 nạn nhân đang được giữ ở bệnh viện, cơ quan chức năng chờ thân nhân lên thực hiện thủ tục.

Hiện trường vụ sạt lở

Còn tại quán cà phê Tây Hồ, phường Xuân Trường – Đà Lạt đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Một số quán cà phê "view" bên cạnh cũng tạm dừng hoạt động.