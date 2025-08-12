Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trận mưa lớn kéo dài gần 3 giờ chiều 12-8 khiến nhiều tuyến đường các phường trung tâm Đà Lạt ngập nặng.

Đường Phan Đình Phùng - "rốn ngập" của Đà Lạt biến thành biển nước

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 1.

Chiều 12-8, nhiều khu vực phường trung tâm tỉnh Lâm Đồng như Xuân Hương, Lâm Viên, Lang Biang - Đà Lạt xuất hiện cơn mưa rất lớn. Tại phường Xuân Hương, nước suối Phan Đình Phùng lên rất nhanh và chỉ trong khoảng hơn 1 giờ mưa to thì nước tràn lên mặt đường.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 2.

Tại khu vực suối Phan Đình Phùng qua đường Phan Đình Phùng, đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng ra hồ Xuân Hương, nước thoát không kịp nên nhanh chóng gây ngập nặng.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 3.

Khu vực này lâu nay bị xem như rốn ngập của TP Đà Lạt (cũ). "Ở đây cứa mưa lớn là nước khắp nơi đổ về gây ngập nhanh lắm, chúng tôi ngán quá trời rồi", người dân đường Phan Đình Phùng than thở.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 4.

Theo ghi nhận, đoạn ngập kéo từ vòng xoay Xô Viết Nghệ Tĩnh ra hướng hồ Xuân Hương với hơn 1 km. Mực nước ngập từ 50-80 cm tùy khu vực đường cao thấp. Cửa hàng hay nhà ở người dân ở con đường này phải nhanh chóng dọn dẹp, đóng cửa tránh ngập.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 5.

Ở đầu đường Phan Đình Phùng, một số người dân dùng xe tải đậu giữa đường để cảnh báo người đi xe máy không nên chạy vào nơi ngập, tránh bị chết máy xe hoặc có thể gặp nguy hiểm vì nước chảy xiết ở đoạn gần suối.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 6.
Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 7.

Nhiều người chạy xe vào đoạn ngập khiến xe chết máy, phải đẩy bộ dưới trời mưa lớn.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 8.

Trong dòng nước, thùng rác, rác thải ở nơi khác cũng trôi theo ra đường.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 9.

Nhiều người lo lắng phải chạy xe lên vỉa hè tạm tránh đoạn ngập; người đi bộ phải đi chậm rãi và dò đường để tránh nơi nước ngập sâu hoặc đoạn thấp.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 10.

Một chiếc xe máy được dựng giữa đường để cảnh báo nhưng bị dòng nước cuốn ngã, suýt trôi xuống suối nên người đàn ông này phải chạy ra dựng lại.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 11.

Người dân lo lắng khi nước sắp "vượt" qua vỉa hè và ngập vào trong cửa hàng kinh doanh thời trang.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 12.

Hàng quán ăn uổng phải dẹp sớm, xe dắt vào trong nhà tránh nước ngập.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 13.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh gần đó cũng bị dòng nước đỏ ngầu làm cho ngập cục bộ. Nước mưa ở đây có màu đỏ quạch, theo người dân là do chảy từ khu vực dự án trung tâm thể dục thể thao gần đó mang theo đất đỏ xuống đường.

Hình ảnh “đường thành sông” ở Đà Lạt sau cơn mưa chiều 12-8- Ảnh 14.

Người dân vất vả di chuyển giữa các con đường ngập. Tại một số tuyến đường khác như Lữ Gia, Trần Quốc Toản, Thánh Mẫu... cũng xảy ra ngập cục bộ. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, mưa lớn đã giảm.

Tin liên quan

Quốc lộ nối Mũi Né - Đà Lạt: Địa phương kêu thiếu máy móc, chủ đầu tư nói thiếu mặt bằng

Quốc lộ nối Mũi Né - Đà Lạt: Địa phương kêu thiếu máy móc, chủ đầu tư nói thiếu mặt bằng

(NLĐO) - Tuyến Quốc lộ 28B hơn 1.400 tỉ đồng nối Mũi Né - Đà Lạt đang gặp một số vướng mắc về mặt bằng lẫn công tác thi công

CLIP: Rừng thông Đà Lạt ngập ngụa rác thải

(NLĐO) - Một số khu vực rừng thông ở phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trở thành nơi nhiều người lén lút đổ rác thải nông nghiệp

CLIP: Gió giật, cây xanh bật gốc đè bẹp ô tô ở Đà Lạt

(NLĐO) - Từ sáng sớm, nhiều khu vực trung tâm phường Xuân Hương – Đà Lạt xuất hiện gió mạnh làm cây xanh bật gốc, đè trúng nhiều ô tô.

Lâm Đồng Đà Lạt đà lạt ngập đà lạt ngập nặng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo