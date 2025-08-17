HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hai nhà vô địch nữ truyền cảm hứng

Đào Tùng

Không chỉ là những gương mặt kỳ cựu với trên dưới 20 năm chinh chiến, thành tích của họ ở mọi đấu trường luôn khiến lớp trẻ phải thán phục

Gọi họ là những người truyền cảm hứng ở môn điền kinh kể cũng không quá lời, nếu biết huy chương vàng (HCV) quốc gia mà Nguyễn Thị Oanh giành được ở 4 nội dung sở trường đã chạm đến con số 39, còn Nguyễn Thị Thanh Phúc miệt mài làm "người vô đối" ở nội dung đi bộ nữ suốt 19 năm qua.

Chiến thắng nghịch cảnh

Nhắc đến Nguyễn Thị Oanh, cô gái vóc dáng nhỏ nhắn quê Bắc Giang nhưng từ lâu đã vươn tầm thành "người khổng lồ" của điền kinh Đông Nam Á, ai cũng nhớ nhiều nhất đến kỳ tích của cô tại SEA Games 32. Không chỉ liên tiếp chiến thắng các cự ly 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại diễn ra chỉ cách nhau 20 phút, Oanh "ỉn" còn là vận động viên điền kinh đầu tiên giành 4 HCV cá nhân tại một kỳ SEA Games, tính chung cả nam lẫn nữ.

Hai nhà vô địch nữ truyền cảm hứng - Ảnh 1.

Hai nhà vô địch nữ truyền cảm hứng - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 3.000 m vượt chướng ngại (ảnh trên) và Nguyễn Thị Thanh Phúc vô địch cự ly đi bộ 20 km nữ lần thứ 19 .Ảnh: HỒ ĐỨC

Chiến tích "vượt vũ môn" tại Phnom Penh tháng 5-2023 cũng giúp Nguyễn Thị Oanh trở thành một trong những tượng đài của điền kinh Đông Nam Á, chủ nhân của 12 HCV qua các kỳ SEA Games, chỉ xếp sau Jennifer Tin Lay (Myanmar) với 15 ngôi vô địch.

Ở đấu trường quốc nội, Nguyễn Thị Oanh gần như "vô đối" ở các cự ly sở trường, bao gồm 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại. Tại Giải Vô địch Điền kinh quốc gia 2025 vừa kết thúc tại Đà Nẵng, Oanh về nhất ở cả 4 nội dung và là vận động viên sở hữu nhiều "vàng" nhất giải. Gần 10 năm rong ruổi với các giải vô địch quốc gia, "gia tài" đồ sộ của Oanh hiện có đến… 39 HCV!

Sẽ không có một Nguyễn Thị Oanh tài năng chói sáng như hiện nay nếu hơn 10 năm trước, cô đầu hàng căn bệnh viêm cầu thận và nghe theo lời khuyên của các bác sĩ "hoặc ngưng chơi thể thao hoặc là chết". Cô mất cả năm 2015 chỉ để điều trị bệnh và đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tâm lý nếu phải bỏ nghề. Cô gái nhỏ quê Bắc Giang vững vàng đứng lên, tập luyện và tìm lại hạnh phúc cuộc sống qua những bước chạy trên đôi chân còn yếu ớt của mình khi đó.

"Khi ấy, mọi cánh cửa như đóng sập lại ở thời điểm tôi bắt đầu phát triển chuyên môn. Vì vậy, tôi biết ơn mọi người đã giúp đỡ tôi. Nhìn lại giai đoạn đó, tôi luôn nhắc nhở mình phải rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật, sống có trách nhiệm hơn với bản thân" - Oanh chia sẻ sau khi giành "cú poker" - 4 HCV quốc gia.

Chưa bao giờ cho phép bản thân được chủ quan, Nguyễn Thị Oanh lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 33 vào cuối năm nay ở Thái Lan. "Tôi luôn mong mình có đủ sức khỏe và bản lĩnh để hoàn thành mục tiêu đề ra" - nhà vô địch này bày tỏ.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

22 năm gắn bó với đi bộ, môn thể thao buồn tẻ và "kén" cả người chơi lẫn khán giả hâm mộ, Nguyễn Thị Thanh Phúc giờ vẫn miệt mài hằng ngày với các buổi tập, không dưới nắng hè gay gắt thì cũng trong những cơn mưa cuối mùa hay cái lạnh tê tái người. 19 lần bước lên bục chiến thắng cao nhất ở giải vô địch quốc gia chính là sự đền đáp xứng đáng cho nỗ lực của cô gái quê Hòa Vang, Đà Nẵng. Cô luôn cổ vũ cho chính mình, rằng đã "dành cả tuổi thanh xuân" cho đi bộ.

Năm 2024, Thanh Phúc chia tay đội tuyển điền kinh Việt Nam với mong muốn nhường sân chơi cho lớp trẻ. Cô đi khắp nơi, từ quê nhà Đà Nẵng ngược ra Hà Nội, bay vào cả miền Nam để tìm kiếm những "truyền nhân" ưng ý. Cô cũng thử sức trên những đường đua khác, từ chạy bộ 21 km đến marathon, không ngoài việc bổ sung những kiến thức cần thiết về dinh dưỡng, vận động để làm phong phú thêm giáo trình hướng dẫn… đi bộ.

Trước khi tham dự giải vô địch quốc gia trên sân nhà Đà Nẵng, Thanh Phúc nắm giữ kỷ lục 18 năm liên tiếp vô địch Việt Nam môn đi bộ. Cô cũng từng giành 5 HCV SEA Games, một huy chương bạc và một huy chương đồng châu Á bên cạnh việc từng vinh dự đại diện điền kinh Việt Nam tham dự Olympic London 2012 và Giải Vô địch thế giới 2013.

Đi bộ giỏi, Nguyễn Thị Thanh Phúc khẳng định được "tổ đãi" và "nghề chọn mình". Lòng kiên trì, đam mê theo đuổi môn đi bộ đã mang lại cho cô rất nhiều điều để tự tin vào cuộc sống và lan tỏa năng lượng tích cực cho cộng đồng.

Thanh Phúc tuyên bố sẽ trở lại đấu trường SEA Games 33 cuối năm nay và sẽ lại khẳng định vị thế của "nữ hoàng đi bộ Đông Nam Á". 

Hai nhà vô địch nữ truyền cảm hứng - Ảnh 3.


truyền cảm hứng Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Thanh Phúc điền kinh Việt Nam nhà vô địch
