Hai nhóm đối tượng dùng hung khí hỗn chiến trước cổng trụ sở xã

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hai nhóm đối tượng dùng hung khí hỗn chiến trước cổng trụ sở xã

Đức Ngọc

(NLĐO) - Dùng hung khí hỗn chiến gây náo loạn trong đêm, 15 đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 19-10, cơ quan Công an xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa bắt giữ nhóm 15 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, rạng sáng 3-10, hai nhóm thanh thiếu niên với hàng chục đối tượng trú tại huyện Quỳ Châu (cũ) có hành vi gây rối trật tự trước cổng UBND xã Quỳ Châu (Nghệ An) cạnh Công viên Trà Bồng, kéo dài trên đoạn đường từ trụ sở Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 xuống đến sân vận động Quỳ Châu.

Hai nhóm đối tượng dùng hung khí hỗn chiến trước cổng trụ sở xã - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Các đối tượng này đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, rồ ga, có hành vi hò hét, dùng hung khí như kiếm rượt đuổi, nhặt đá dưới đường ném loạn xạ vào nhau, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định rạng sáng 3-10, nhóm 4 đối tượng do Vi Nhật Tân (SN 2008, trú xã Quỳ Châu) cầm đầu mang theo 2 kiếm đi trên các xe mô tô tìm nhóm "đối thủ" để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến trung tâm xã Quỳ Châu, nhóm của Tân phát hiện nhóm Hà Văn Hiếu (SN 2009, trú xã Quỳ Châu) cùng các bạn của Hiếu đang bước ra từ một quán nhậu trên địa bàn.

Cho rằng có người trong nhóm của Hiếu đã gây hấn với nhóm của mình từ trước, nên nhóm Vi Nhật Tân và nhóm của Hà Văn Hiếu lao vào đánh nhau. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn.

Hai nhóm đối tượng dùng hung khí hỗn chiến trước cổng trụ sở xã - Ảnh 2.

Xe máy và kiếm tang vật của vụ án. Ảnh: V. Hậu

Quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quỳ Châu đã bắt giữ 15 đối tượng trong 2 nhóm trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị bắt giữ từ 15 - 20 tuổi, trú tại các xã: Châu Bình, Quỳ Châu và Châu Tiến, thu giữ 2 kiếm, 5 xe mô tô và các tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội..

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Quỳ Châu xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Triệu tập 80 đối tượng của 2 nhóm hỗn chiến trên Quốc lộ 1

Triệu tập 80 đối tượng của 2 nhóm hỗn chiến trên Quốc lộ 1

(NLĐO) - Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ thêm 16 nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến trên Quốc lộ 1, nâng tổng số người bị tạm giữ lên 37

Khởi tố, bắt tạm giam 1 đối tượng trong vụ hỗn chiến khiến 3 người thương vong

(NLĐO) - Liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 3 người thương vong ở Hà Tĩnh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến tại lễ hội

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ hỗn chiến khiến 2 thanh niên bị thương tại Lễ hội Mù Là

thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng sân vận động hỗn chiến gây rối trật tự cơ quan công an trật tự công cộng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo