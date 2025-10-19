Hai nhóm đối tượng dùng hung khí hỗn chiến trước cổng trụ sở xã

Ngày 19-10, cơ quan Công an xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa bắt giữ nhóm 15 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, rạng sáng 3-10, hai nhóm thanh thiếu niên với hàng chục đối tượng trú tại huyện Quỳ Châu (cũ) có hành vi gây rối trật tự trước cổng UBND xã Quỳ Châu (Nghệ An) cạnh Công viên Trà Bồng, kéo dài trên đoạn đường từ trụ sở Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 xuống đến sân vận động Quỳ Châu.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Các đối tượng này đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, rồ ga, có hành vi hò hét, dùng hung khí như kiếm rượt đuổi, nhặt đá dưới đường ném loạn xạ vào nhau, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định rạng sáng 3-10, nhóm 4 đối tượng do Vi Nhật Tân (SN 2008, trú xã Quỳ Châu) cầm đầu mang theo 2 kiếm đi trên các xe mô tô tìm nhóm "đối thủ" để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến trung tâm xã Quỳ Châu, nhóm của Tân phát hiện nhóm Hà Văn Hiếu (SN 2009, trú xã Quỳ Châu) cùng các bạn của Hiếu đang bước ra từ một quán nhậu trên địa bàn.

Cho rằng có người trong nhóm của Hiếu đã gây hấn với nhóm của mình từ trước, nên nhóm Vi Nhật Tân và nhóm của Hà Văn Hiếu lao vào đánh nhau. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn.

Xe máy và kiếm tang vật của vụ án. Ảnh: V. Hậu

Quá trình áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quỳ Châu đã bắt giữ 15 đối tượng trong 2 nhóm trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị bắt giữ từ 15 - 20 tuổi, trú tại các xã: Châu Bình, Quỳ Châu và Châu Tiến, thu giữ 2 kiếm, 5 xe mô tô và các tang vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội..

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Quỳ Châu xử lý theo quy định pháp luật.