Ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 3-7-2024, Y Phan Niê (18 tuổi) đến chơi tại một quán bida ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk thì xảy ra mâu thuẫn với Y Klai Byă (19 tuổi).

Tại đây, Y Klai dùng tay đánh vào mặt Y Phan. Bực tức vì bị đánh nên tối cùng ngày, Y Phan đã gọi điện kể cho bạn là Nguyễn Phú Quí (18 tuổi) biết sự việc và nhờ Quí rủ thêm người đi đánh trả thù.

Sau đó, Quí đã lập 1 nhóm trên ứng dụng Messenger rồi kêu gọi hơn 30 thanh thiếu niên cùng tham gia. Trên nhóm này, các đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch chuẩn bị hung khí để đi đánh Y Klai.

Đến khoảng 19 giờ 50 phút ngày 4-7-2024, nhóm của Y Phan điều khiển xe máy, mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm như dao rựa, dao phóng lợn, kiếm, bom xăng, vỏ chai bia... đến nhà Y Klai. Trên đường đi, các đối tượng liên tục hò hét, nẹt pô xe máy gây mất an ninh trật tự.

Lúc này, Y Klai đang ăn nhậu với nhiều người nên cả 2 nhóm đã dùng hung khí đuổi đánh nhau, đập phá nhiều xe máy, gây náo loạn trong khu dân cư.

Trong quá trình hỗn chiến, do thua thế nên nhóm Y Phan phải bỏ chạy và đánh chém nhầm 2 người đi đường, gây thương tích.

Chưa dừng lại, nhóm này còn liều lĩnh ném chai bia về phía lực lượng chức năng để tẩu thoát.