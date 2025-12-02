HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hai nhóm học sinh THCS mang theo hung khí để “nói chuyện phải trái”

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm học sinh THCS ở Hà Tĩnh đã mang theo nhiều hung khí hẹn nhau để “nói chuyện phải trái”.

Chiều 2-12, tin từ Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ngăn chặn kịp thời hai nhóm học sinh THCS mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn nảy sinh trên mạng xã hội.

Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm học sinh THCS mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1.

Hai nhóm học sinh cùng hung khi tại cơ quan Công an (Ảnh CACC)

Theo đó, T.Q.T (SN 2013, ngụ xã Kỳ Anh) và N.Đ.T (SN 2013, ngụ xã Kỳ Khang) cả hai đều đang học tại các trường THCS trên địa bàn đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới những lời thách thức, đe dọa nhau. Mâu thuẫn kéo dài khiến hai bên nhiều lần hẹn gặp để "nói chuyện", nhưng vẫn không thể giải quyết dứt điểm.

Cụ thể, vào các ngày 28 và 29-11, cả hai đã rủ thêm bạn học cùng trường, mang theo các loại hung khí như ná cao su cải tiến, dao phóng, ống típ sắt, đèn rọi laser, côn nhị khúc… để hẹn nhau "nói chuyện phải trái".

Nắm được thông tin, Công an xã Kỳ Anh đã khẩn trương xác minh, triệu tập hai nhóm gồm 20 học sinh liên quan để làm việc. Tại cơ quan Công an, các em đã được giáo dục, răn đe, giải thích về hành vi vi phạm, ký cam kết không tái phạm; đồng thời lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ hung khí liên quan.

hành vi vi phạm cơ quan công an ngăn chặn kịp thời mạng xã hội
