Ngày 23-9, Công an xã Hiếu Giang (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc 2 nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau, tụ tập để giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 19-9, tại thôn Lâm Lang 1 (xã Hiếu Giang), 2 nhóm thanh thiếu niên với khoảng 22 người đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm của Đ.X.K (SN 2012, ngụ thôn Tân Xuân, xã Hiếu Giang) gồm 7 người đi 4 xe máy, xe đạp điện đến điểm hẹn ở khu vực đường thôn thôn Lâm Lang. Ít phút sau, nhóm của P.C.N (SN 2010, ngụ thôn Trương Xá, xã Hiếu Giang) gồm khoảng 15 người điều khiển 6 xe đạp điện, xe máy điện, xe mô tô xuất hiện.

Cơ quan chức năng làm việc với 2 nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Công an Hiếu Giang

Thấy đối phương đông hơn, nhóm K. bỏ chạy, để lại một số phương tiện trên đường. Trong lúc truy đuổi, nhóm của N. đã chặn 2 thiếu niên trong nhóm K. và dùng tay chân đánh liên tiếp. Sau đó, khi không đuổi kịp số còn lại, nhóm này rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Hiếu Giang đã có mặt tại hiện trường, xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.

Quá trình làm việc với các đối tượng, Công an xã Hiếu Giang nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi tổ chức, xúi giục, lôi kéo người khác gây rối, làm mất trật tự cộng cộng. Các đối tượng tham gia vụ việc nêu trên đều đang còn lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh từ 14-18 tuổi, có 3 đối tượng dưới 14 tuổi.

Do mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, các đối tượng đã nhắn tin khiêu khích, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực. Hành vi của các đối tượng là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải ngăn chặn, răn đe, giáo dục kịp thời.