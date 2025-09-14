Ngày 14-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong.

Hai nhóm thanh thiếu niên đánh nhau, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, đêm 13-9, Hoàng Hữu Độ (SN 2007, ngụ xã Tam Giang) chở Hoàng Việt K. (SN 2008, ngụ cùng xã) đi về nhà.

Khi tới gần quán bida, cà phê Moon (xã Tam Giang) thì gặp Trần Ngọc B. (SN 2011, ngụ xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) đi ngang qua đường. Sau đó, K. và Độ quay lại quán cà phê Moon. Tại đây, 2 thanh thiếu niên gặp B. cùng Hoàng Thanh T. (SN 2008), Hoàng Hà Quý (SN 2005), Nguyễn Việt K. (SN 2009), Hoàng Thanh Thiên (SN 2006), Hồ Hoàng Chí Linh (SN 2007) và một số người khác đang ngồi uống nước.

Thấy nhóm B. ít người, Độ hỏi Việt K. "Có đánh không" thì K. trả lời: "Đánh thì đánh". Độ tới khoác vai B., còn K. cầm mũ bảo hiểm đập 1 phát vào mặt và tát 2 cái vào mặt B.

Sau đó, mọi người can ngăn, 2 bên ngồi uống nước.

Trong lúc đang uống nước, K. thấy B. vừa gọi điện thoại vừa nhìn về phía mình nên nghĩ B. gọi người đến đánh. Lúc này, K. lấy 1 chiếc đũa bằng gỗ, bẻ đôi thành 2 phần, thủ trong người.

Một lúc sau, anh Đinh Ngọc V. (SN 2004) và Trần Ngọc Rin (SN 2003) đến thì 2 bên lao vào đánh nhau.

K. dùng đũa đâm trúng mặt và đá 2 phát vào đầu anh V. khiến nạn nhân bất tĩnh tại chỗ, còn 2 bên tiếp tục đánh nhau.

Sau khi mọi người can ngăn, anh V. được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.