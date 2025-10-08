Ngày 8-10, thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) M'Đrắk đã có báo cáo về vụ việc học sinh đánh nhau.

Hai nữ sinh "sô-lô" nhóm bạn đứng vây quanh reo hò

Theo đó, sáng 30-9, em V.V.M. (lớp 11C) với em H Q. (lớp 11B) của trung tâm xảy ra trêu chọc nhau. Lúc này, em H.T.NY. (lớp 11B) cho rằng em M. nghịch ngợm, trêu chọc bạn là chưa tốt. Do đó, em M. nói lại là về mách bạn N.T.T.T. (lớp 11B6, Trường THPT Nguyễn Tất Thành).

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 1-10, em T. và em Y. hẹn nhau tại khu vực phía sau Trung tâm GDNN-GDTX M'Đrắk để giải quyết những bất đồng. Tại đây, 2 em đã xảy ra xô xát với nhau khoảng 2 phút. Một người dân đi ngang qua quay clip đưa lên mạng xã hội.

Cũng theo báo cáo của trung tâm, các em trình bày nguyên nhân sự việc là do 2 em T và Y. có xích mích với nhau từ năm học lớp 10 nhưng đã bỏ qua. Bây giờ em M. nhắc lại khiến 2 em không kiềm chế được cảm xúc, hẹn gặp nhau và xảy ra xô xát.

Theo giải trình của em Y., sau khi nghe bạn M. nói: "Một mình con T. ăn đứt mày rồi" nên em không kìm chế được cảm xúc và hẹn nhau ra "sô-lô" 1-1.

Theo các đoạn clip, trong lúc 2 nữ sinh vật lộn, xung quanh có hàng chục học sinh đứng reo hò, nhiều em dùng điện thoại quay clip mà không can ngăn. Trong đó, có người nói: "Anh em chia sẻ live đi". Thậm chí, 1 nữ sinh khác hùa vào đánh 1 trong 2 em.