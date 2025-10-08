HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai nữ sinh đánh nhau, bạn học reo hò cổ vũ

Cao Nguyên

(NLĐO) – Dù đã bỏ qua mâu thuẫn từ trước nhưng khi bị bạn học kích động, 2 nữ sinh của 2 trường hẹn nhau ra "sô-lô" trước sự reo hò của nhóm bạn.

Ngày 8-10, thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) M'Đrắk đã có báo cáo về vụ việc học sinh đánh nhau.

Nữ sinh đánh nhau giữa sân trường: Nhóm bạn reo hò cổ vũ cuộc sô - lô - Ảnh 1.

Hai nữ sinh "sô-lô" nhóm bạn đứng vây quanh reo hò

Theo đó, sáng 30-9, em V.V.M. (lớp 11C) với em H Q. (lớp 11B) của trung tâm xảy ra trêu chọc nhau. Lúc này, em H.T.NY. (lớp 11B) cho rằng em M. nghịch ngợm, trêu chọc bạn là chưa tốt. Do đó, em M. nói lại là về mách bạn N.T.T.T. (lớp 11B6, Trường THPT Nguyễn Tất Thành).

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 1-10, em T. và em Y. hẹn nhau tại khu vực phía sau Trung tâm GDNN-GDTX M'Đrắk để giải quyết những bất đồng. Tại đây, 2 em đã xảy ra xô xát với nhau khoảng 2 phút. Một người dân đi ngang qua quay clip đưa lên mạng xã hội.

Cũng theo báo cáo của trung tâm, các em trình bày nguyên nhân sự việc là do 2 em T và Y. có xích mích với nhau từ năm học lớp 10 nhưng đã bỏ qua. Bây giờ em M. nhắc lại khiến 2 em không kiềm chế được cảm xúc, hẹn gặp nhau và xảy ra xô xát.

Theo giải trình của em Y., sau khi nghe bạn M. nói: "Một mình con T. ăn đứt mày rồi" nên em không kìm chế được cảm xúc và hẹn nhau ra "sô-lô" 1-1.

Theo các đoạn clip, trong lúc 2 nữ sinh vật lộn, xung quanh có hàng chục học sinh đứng reo hò, nhiều em dùng điện thoại quay clip mà không can ngăn. Trong đó, có người nói: "Anh em chia sẻ live đi". Thậm chí, 1 nữ sinh khác hùa vào đánh 1 trong 2 em.

Tin liên quan

Hoãn xét xử vụ 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Hoãn xét xử vụ 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

(NLĐO)- Phiên tòa xét xử 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ đã mở chiều 13-8, nhưng sau đó hoãn do luật sư phía bị cáo có đơn.

Đình chỉ học 1 tuần nữ sinh đánh bạn, mang chích điện ra dọa

(NLĐO) - Nữ sinh lớp 10 tát tới tấp vào mặt bạn, mang chích điện ra dọa đã bị đình chỉ học 1 tuần và tiếp tục chờ kết quả xác minh từ công an.

Xôn xao clip 2 nữ sinh đánh nhau do mâu thuẫn cá cược bóng đá

(NLĐO) - Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh lao vào đánh nhau trên đường gây xôn xao dư luận

mạng xã hội tỉnh Đắk Lắk nữ sinh đánh nhau reo hò
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo