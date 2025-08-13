Tối 13-8, ông Lê Văn Thanh (ngụ xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa; bố của nữ sinh L.V.G.N., SN 2008, học sinh lớp 11, Trường THPT Nông Cống 2 bị các bạn cùng trường "đánh hội đồng" gãy đốt sống) cho biết, Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa đã hoãn phiên xét xử đối với 6 bị cáo, là nhóm nữ sinh đánh con gái ông tổn thương cơ thể 23%.

Nữ sinh lớp 11 bị nhóm bạn cùng trường "đánh hội đồng" dẫn tới gãy đốt sống cổ. Ảnh gia đình cung cấp

Phiên tòa sơ thẩm được mở vào chiều 13-8, tại Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa (đóng tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa).

Theo ông Thanh, lý do hoãn phiên xét xử 6 nữ sinh đánh con gái ông là do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn.

Trước đó, ông Thanh nhận được thông báo của Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa về việc sẽ mở phiên xét xử sở thẩm vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" đối với 6 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Ngọc A., Nguyễn Thị G., Nguyễn Thị A., Hoàng Thị Huyền T., Vũ Lê T., Lê Phương D., đều là học sinh Trường THPT Nông Cống 2 (hiện đều ngụ tại các xã Thắng Lợi và Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa).

Diễn biến mới vụ nữ sinh lớp 11 bị đánh gãy đốt sống cổ

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống (nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa), khoảng 17 giờ 30 ngày 5-10-2024, tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (nay là xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa, nhóm 6 nữ sinh trên đã có hành vi dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh gây thương tích cho em L.V.G.N. (lúc này mới 15 tuổi gần 11 tháng), gây tổn thương cơ thể 23%.

Theo cáo trạng, hành vi của 6 nữ sinh trên là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác gây mất trật tự xã hội cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Các bị cáo bị truy tố theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 2-6 năm.