HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hoãn xét xử vụ 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Phiên tòa xét xử 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ đã mở chiều 13-8, nhưng sau đó hoãn do luật sư phía bị cáo có đơn.

Tối 13-8, ông Lê Văn Thanh (ngụ xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa; bố của nữ sinh L.V.G.N., SN 2008, học sinh lớp 11, Trường THPT Nông Cống 2 bị các bạn cùng trường "đánh hội đồng" gãy đốt sống) cho biết, Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa đã hoãn phiên xét xử đối với 6 bị cáo, là nhóm nữ sinh đánh con gái ông tổn thương cơ thể 23%.

Hoãn xét xử vụ 6 nữ sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt số cổ- Ảnh 1.

Nữ sinh lớp 11 bị nhóm bạn cùng trường "đánh hội đồng" dẫn tới gãy đốt sống cổ. Ảnh gia đình cung cấp

Phiên tòa sơ thẩm được mở vào chiều 13-8, tại Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa (đóng tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa).

Theo ông Thanh, lý do hoãn phiên xét xử 6 nữ sinh đánh con gái ông là do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn.

Trước đó, ông Thanh nhận được thông báo của Tòa án nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa về việc sẽ mở phiên xét xử sở thẩm vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" đối với 6 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Ngọc A., Nguyễn Thị G., Nguyễn Thị A., Hoàng Thị Huyền T., Vũ Lê T., Lê Phương D., đều là học sinh Trường THPT Nông Cống 2 (hiện đều ngụ tại các xã Thắng Lợi và Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa).

Diễn biến mới vụ nữ sinh lớp 11 bị đánh gãy đốt sống cổ

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nông Cống (nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 - Thanh Hóa), khoảng 17 giờ 30 ngày 5-10-2024, tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống (nay là xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa, nhóm 6 nữ sinh trên đã có hành vi dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh gây thương tích cho em L.V.G.N. (lúc này mới 15 tuổi gần 11 tháng), gây tổn thương cơ thể 23%.

Theo cáo trạng, hành vi của 6 nữ sinh trên là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác gây mất trật tự xã hội cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Các bị cáo bị truy tố theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 134 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 2-6 năm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 5-10, trên đường đi học về đến xã Tân Phúc, huyện Nông Cống cũ (nay là xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) nữ sinh L.V.G.N. (SN 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn.

Trong lúc can ngăn, nữ sinh N. bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào "đánh hội đồng". Theo một số đoạn clip gia đình cung cấp, em N. bị nhiều nữ sinh khác cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu, cổ và dùng tay, dùng chân đạp vào người.

Hậu quả, em N. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ xác định nữ sinh N. bị thương nặng, bị gãy đốt sống cổ.

Tin liên quan

Khởi tố 6 thiếu niên "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Khởi tố 6 thiếu niên "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

(NLĐO) - Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã ra quyết định khởi tố bị can 6 học sinh "đánh hội đồng" nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ, tổn thương 23% sức khỏe

Vụ nữ sinh bị đánh gãy đốt sống cổ: Thêm 2 học sinh bị đuổi học

(NLĐO)- Liên quan tới vụ việc nữ sinh lớp 11 ở Thanh Hóa bị "đánh hội đồng" gãy đốt sống cổ, thêm 2 nữ sinh khác bị đuổi học 1 năm

Can đánh nhau, nữ sinh lớp 11 bị "đánh hội đồng" gãy đốt sống cổ

(NLĐO)- Vào can 2 nhóm học sinh đánh nhau, một nữ sinh lớp 11 ở Thanh Hóa đã bị nhiều bạn nữ "đánh hội đồng" dẫn tới bị thương nặng, gãy đốt sống cổ

đánh hội đồng phiên tòa xét xử tỉnh Thanh Hóa cố ý gây thương tích nữ sinh bị đánh gãy đốt sống cổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo