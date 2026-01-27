HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Hải Phòng chốt Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 27-1,Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng đã công bố môn thi thứ 3 kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2026-2027.

Theo đó, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 -2027 TP Hải Phòng sẽ gồm 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (bao gồm một trong các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn).

Hải Phòng chốt Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT - Ảnh 1.

Ngoại ngữ là môn thi thứ 3 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

Về thời gian thi dự kiến, khối đại trà sẽ tổ chức từ ngày 2 và ngày 4-6. Trong đó, môn Ngữ Văn thi dưới hình thức tự luận, Toán và Ngoại ngữ thi dưới hình thức trắc nghiệm.

Học sinh thi vào trường chuyên ngày 5 và ngày 6-6. Hình thức thi môn Toán kỳ thi này có sự thay đổi sau khi hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng. Khi chưa hợp nhất, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hải Dương, môn toán được thi theo hình thức tự luận; còn tại Hải Phòng thi theo hình thức trắc nghiệm.

Trước đó, tại kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026, TP Hải Phòng cũng lựa chọn 3 môn thi là Toán, Văn và Ngoại ngữ.

kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Hải Phòng môn thi thứ 10
