Thời sự

Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình trọng điểm

Tr.Đức

(NLĐO)- Đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình trọng điểm chào mừng các ngày lễ lớn và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026

Ngày 14-5, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm. Các công trình, dự án nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, với tổng mức đầu tư hơn 24,7 ngàn tỉ đồng, thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng.

Hải Phòng khởi công 14 công trình trọng điểm chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại quần thể di tích Bến K15

Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại quần thể di tích Bến K15, phường Đồ Sơn cùng 12 điểm cầu tại các dự án trên địa bàn thành phố.

Tại phường Đồ Sơn, điểm cầu chính của chương trình, diễn ra Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng làm Chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 234 tỉ đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự tại điểm cầu chính.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, cho biết sự kiện khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án của Hải Phòng hôm nay có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội sâu sắc.

"Đặc biệt tại đây chúng ta thực hiện nghi lễ khánh thành Dự án xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích bến K15 - Di tích quốc gia đặc biệt, ghi dấu khởi nguồn của các đoàn tàu không số huyền thoại tham gia tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng cho biết.

Hải Phòng khởi công 14 công trình trọng điểm chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo TP Hải Phòng cắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh cùng thời điểm, Hải Phòng còn khởi công 5 dự án và khánh thành 1 dự án thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp, 1 dự án thuộc lĩnh vực phát triển năng lượng; khởi công 3 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, khởi công 1 dự án và khánh thành 1 dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội...

"Việc khởi công, khánh thành 14 công trình với tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỉ đồng có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân" - ông Quân nói.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân.

Trong số các dự án được khởi công, nổi bật là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 245,03 ha tại xã Gia Phúc, tổng mức đầu tư hơn 3.388 tỉ đồng, thời gian thực hiện 30 tháng. Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, xanh và bền vững, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, môi trường, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự kiến từ quý IV/2026, dự án sẽ bắt đầu thu hút đầu tư và đưa hạ tầng vào khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Hải Phòng giai đoạn 2026-2030.

Hải Phòng khởi công 14 công trình trọng điểm chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 - Ảnh 3.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Một dự án công nghiệp lớn khác được khởi công là Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát do Vingroup làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 200 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.252 tỉ đồng.

Dự án được phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất hiện đại, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường. Định hướng trên phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp xanh, bền vững của Hải Phòng nói riêng và vùng Đông Bắc Bộ nói chung.

Khi đi vào hoạt động, KCN Nam Tràng Cát sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu đầu tư, vận hành các nhà máy, cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tạo công ăn việc làm chất lượng cao cho hàng chục nghìn lao động và góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Hải Phòng khởi công 14 công trình trọng điểm chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 - Ảnh 4.

Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng Công viên Tượng đài chiến thắng Cát Bi

Hải Phòng khởi công 14 công trình trọng điểm chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 - Ảnh 5.

Phối cảnh Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi

Tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố khởi công Dự án đầu tư xây dựng Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi với tổng mức đầu tư gần 120 tỉ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 2,68 ha, gồm công viên, quảng trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và tượng đài cao 14,4 m bằng chất liệu đồng đặt trên đế phù điêu đá cao 4,5 m.

Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi được xây dựng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc độc đáo, ấn tượng thay cho lời giới thiệu về thành phố Cảng năng động, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đối với du khách ngay khi đặt chân xuống Hải Phòng, góp phần tăng thêm giá trị, tạo điểm nhấn lịch sử, văn hóa của không gian đô thị Hải Phòng đang mạnh mẽ vươn mình ra biển lớn.

