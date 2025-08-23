Ngày 23-8, Công an TP Hải Phòng cho biết thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hải Phòng về việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) và dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn, đêm 21-8, Công an phường Gia Viên đã tổ chức kiểm tra hành chính tại 8 cơ sở kinh doanh bi-a, game, poker, internet trên địa bàn phường.

Công an phường kiểm tra cơ sở kinh doanh game, internet trên địa bàn

Các cơ sở được kiểm tra gồm: Bi-a Đất Cảng (275 Lạch Tray), MDM Billiards Club (Số 1 Lô 26A Lê Hồng Phong), New H2 (Tầng 6,7 Số 4-5 Lô 22B Lê Hồng Phong), Homie Billiards (33 Lê Quang Đạo), Arena Kings (27 Đỗ Nhuận), Game Phương Thảo (32/263 Lạch Tray), Game Club (271 Vũ Trọng Khánh) và Solaire Poker Club (28/182 Văn Cao).

Đáng chú ý, vào 23 giờ 45 phút ngày 21-8, tại cơ sở ArenaKings (số 27 Đỗ Nhuận, phường Gia Viên), Công an phường phát hiện 1 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá đổi điểm thưởng cùng Nguyễn Đức Việt (SN 1990, trú tại Tổ 8, phường Hải An, TP Hải Phòng) là quản lý tại cơ sở này. Số điểm đánh bạc được xác định là 100 điểm, tương đương 1.000.000 đồng.

Ngay sau đó, Công an phường Gia Viên đã lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hải Phòng mở đợt cao điểm kiểm tra các dịch vụ nhạy cảm

Theo Công an TP Hải Phòng, việc kiểm tra nằm trong kế hoạch cao điểm của Công an thành phố nhằm ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy và các loại tội phạm lợi dụng cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm để hoạt động phạm pháp; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm quy định pháp luật về ANTT, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.