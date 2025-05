Hải Phòng đứng đầu trong bảng xếp hạng PCI cuối cùng có 63 tỉnh, thành phố

Sáng ngày 6-5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2024.

VCCI công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2024

Đây là bảng xếp hạng PCI cuối cùng có 63 tỉnh, thành phố trước khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, 20 năm trước khi PCI công bố lần đầu, không ai hình dung rằng chỉ số này trở thành công cụ cải cách hành chính mạnh mẽ. PCI đã phát triển thành hệ thống đánh giá toàn diện, trở thành thước đo đáng tin cậy về điều hành kinh tế cấp tỉnh.

Báo cáo PCI 2024 cho biết thứ hạng cao của TP Hải Phòng phản ánh nỗ lực chung nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, với các sáng kiến bao gồm đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy đầu tư.

Những cải cách này góp phần cải thiện ở các lĩnh vực của chỉ số PCI Hải Phòng: Có tới 7/10 lĩnh vực điều hành của TP Hải Phòng có sự cải thiện so với năm 2023, bao gồm gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí không chính thức…

Đứng thứ hai là Quảng Ninh (73,20 điểm), tụt hạng sau nhiều năm liên tiếp chiếm ngôi đầu bảng.

Vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt thuộc về Long An (72,64 điểm) và Bắc Giang (71,24 điểm).

Các địa phương còn lại trong top 10 gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu (71,17 điểm), TP Huế (71,13 điểm); Hậu Giang (70,54 điểm); Phú Thọ (70,35 điểm); Đồng Tháp (70,35 điểm) và Hưng Yên (70,18 điểm).

Một điểm đáng chú ý khác là các thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ đều có tên trong nhóm 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong năm 2024 và điểm số của những địa phương này đều có sự cải thiện so với PCI 2023, dù mức độ cải thiện có khác nhau.

Tuy vậy, báo cáo PCI năm nay cũng nêu ra thực tế đáng lo ngại là chi phí không chính thức có dấu hiệu quay trở lại. Năm 2024, gần 37% doanh nghiệp trả chi phí không chính thức, tăng nhẹ so với 33% năm 2023.

Tỷ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra lên đến 28% (so với 16% năm trước), tỉ lệ này khi thực hiện thủ tục kinh doanh có điều kiện lên gần 55% (cao hơn nhiều so với năm 2023); về thủ tục đất đai là khoảng 50% (so với gần 38% năm 2023).

Tỉ lệ doanh nghiệp trả chi phí không chính thức trong đấu thầu công ở địa phương cũng nhích từ 27,6% năm 2023 lên 28,6% năm 2024.

"Chúng ta đang bước vào giai đoạn đầy khát vọng, trong bối cảnh đó PCI không chỉ là công cụ đo lường chất lượng điều hành mà nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, đóng vai trò như "radar chính sách" về cải thiện môi trường kinh doanh" - Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.