Hải Phòng quảng bá "kho báu du lịch" tại Cần Thơ

Ngày 29-11, tại TP Cần Thơ, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch Hải Phòng mùa Đông Xuân.

Ông Trần Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, giới thiệu về tiềm năng du lịch của địa phương



Ông Trần Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, cho biết Hải Phòng là vùng đất của kho tàng văn hóa phong phú, nơi hội tụ tài năng và trí tuệ của nhiều danh nhân lịch sử như: Nữ tướng Lê Chân, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Vùng đất "địa linh nhân kiệt" này sở hữu 2 di sản thế giới: Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà (thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Hạ Long - quần đảo Cát Bà) và cụm điểm Di sản văn hóa thế giới chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, chùa Nhẫm Dương, động Kính Chủ (trong quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc).

Hải Phòng là một trong số ít tỉnh, thành phố có 2 di sản thế giới và địa phương này cũng sở hữu hàng chục di tích quốc gia đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị



"Đến với Hải Phòng, du khách còn được tận hưởng các hoạt động vui chơi giải trí hiện đại, hệ thống các khách sạn 5 sao, quần thể vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng với quy mô lớn, tiện ích cao cấp, đáp ứng nhu cầu lưu trú và tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế" – ông Trần Văn Ngọc nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của các đơn vị lữ hành đến từ Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho rằng hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch của hai địa phương gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, tìm hiểu nhu cầu thị trường, ký kết hợp tác, mở rộng mạng lưới đối tác.

Quần đảo Cát Bà, di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: Ban tổ chức

Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ khẳng định: "TP Cần Thơ luôn sẵn sàng đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với Hải Phòng. Với tiềm năng, thế mạnh và quyết tâm của hai địa phương, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, mối quan hệ hợp tác du lịch giữa Hải Phòng – Cần Thơ – ĐBSCL sẽ ngày càng hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch Việt Nam".