Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa vào mỗi dịp cuối tuần

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT-DL) vừa đồng ý với đề nghị của UBND TP Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vào mỗi dịp cuối tuần.



Pháo hoa nổ tầm thấp sẽ được bắn tại khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên vào mỗi dịp cuối tuần

Theo đề xuất của UBND TP Hải Phòng, số lượng pháo hoa là 90 giàn/lần bắn, thời lượng không quá 15 phút vào 21 giờ các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (từ 27-4-2024 đến 1-1-2025) tại khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, huyện Thủy Nguyên.

Hướng dẫn của Bộ VH-TT-DL, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 137 ngày 27-11-2020 và Nghị định số 56 ngày 24-7-2023 của Chính phủ, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách Nhà nước.



UBND TP Hải Phòng không tổ chức bắn pháo hoa nổ trong những ngày Bộ VH-TT-DL yêu cầu ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ VH-TT-DL, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam có ý kiến giao Tập đoàn Vingroup chủ trì cùng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND huyện Thủy Nguyên, Công an thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định và theo đúng ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách nhà nước.