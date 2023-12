Hải Phòng nghiên cứu về khu thương mại tự do, khu phi thuế quan trình Chính phủ

Ngày 5-12, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (US CBP) tổ chức Hội thảo "Xây dựng năng lực trong việc thành lập Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan tại TP Hải Phòng" với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thành lập Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng trong đó có thành lập Khu thương mại tự do và triển khai, hoạch định cơ chế chính sách tại Khu phi thuế quan Xuân Cầu.



Quang cảnh hội thảo “Xây dựng năng lực trong việc thành lập Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan”

Theo dự hội thảo có ông Steve Green, Tham tán thương mại, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và các chuyên gia của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (US CBP), Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Ông Lưu Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh Hải Phòng đang khẩn trương chuẩn bị xây dựng một Khu kinh tế mới phía Nam thành phố, là khu kinh tế sinh thái, phát triển bền vững tích hợp với các hoạt động kinh tế tuần hoàn, diện tích hơn 20.000 ha, áp dụng nhiều chính sách ưu đãi vượt trội gắn với phát triển một khu thương mại tự do để đón các nhà đầu tư Mỹ.

Bên cạnh Khu thương mại tự do, TP Hải Phòng cũng tập trung phát triển Khu phi thuế quan. Thành phố đang khẩn trương đẩy mạnh tiến độ triển khai Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với diện tích 752 ha, góp phần thực hiện Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy, đến năm 2025, Hải Phòng sẽ tập trung phát triển và mở rộng 15 Khu công nghiệp mới với tổng diện tích 6.418 ha.

Để có cơ sở thực hiện những nhiệm vụ trên, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội thảo "Xây dựng năng lực trong việc thành lập Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan tại thành phố Hải Phòng" nhằm tiếp thu kinh nghiệm xây dựng phát triển từ mô hình Khu thương mại tự do, khu phi thuế quan từ Mỹ, làm tiền đề cho việc xây dựng Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng và hoạch định cơ chế chính sách đối với Khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Đến ngày 30-11, Hải Phòng có tổng cộng 904 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đạt gần 30 tỉ USD. Trong đó, trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế có 520 dự án với tổng số vốn đạt 25,98 tỉ USD. 11 tháng đầu năm 2023, Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước thu hút FDI với 3,2 tỉ USD, đạt 160 % so với kế hoạch năm 2023.



Mô hình các khu thương mại tự do, khu phi thuế quan là một trong những mô hình phát triển, thu hút đầu tư có sức hấp dẫn hàng đầu được áp dụng và triển khai hiệu quả tại nhiều quốc gia trên thế giới nhằm tranh thủ thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư - thương mại - công nghệ; đặc biệt phù hợp với các địa phương, vùng lãnh thổ có tiềm lực, lợi thế phát triển, vị trí địa kinh tế thuận lợi vượt trội gắn với cảng biển, sân bay quốc tế, là đầu mối giao thương - hợp tác hội nhập, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế vùng, quốc gia và quốc tế.

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo là cơ hội để Hải Phòng được tìm hiểu về mô hình mới, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, phương thức quản lý từ các chuyên gia của Đại sứ quán Mỹ và Cục Hải quan bảo vệ biên giới Mỹ để cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các nghiên cứu về khu thương mại tự do, khu phi thuế quan mà Hải Phòng đang nghiên cứu

Theo chương trình làm việc, hội thảo sẽ diễn ra đến ngày 7-12. Sau hội thảo, TP Hải Phòng sẽ tiếp thu những góp ý, nhận xét của các chuyên gia Mỹ để cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các nghiên cứu về khu thương mại tự do, khu phi thuế quan để sớm trình đề án lên Trung ương, Chính phủ ban hành.