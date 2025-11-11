Thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết vừa chỉ đạo yêu cầu sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thành đoàn và UBND phường Hồng Bàng, Hồng An, xã Tiên Lãng phải sớm hoàn thành việc thu hồi các diện tích bị sử dụng sai mục đích tại 11 cơ sở nhà đất công sản do các cơ quan, đơn vị này được giao quản lý, sử dụng.

Tại Nhà hát Tháng Tám ở TP Hải Phòng, 7 hộ dân đang sinh sống

Theo báo cáo của Sở Tài Chính TP Hải Phòng, Nhà hát Tháng Tám (tại số 117 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng) do Trung tâm văn hoá, điện ảnh và triển lãm TP Hải Phòng quản lý, sử dụng 1.670 m2 đất, trên đất có hơn 1.800 m2 công trình Nhà hát. Tuy nhiên, từ trước năm 2000, trong khuôn viên Nhà hát có tới 7 hộ dân đang sử dụng 240 m2 đất nhà của Nhà hát làm nhà ở.

Trung tâm văn hóa TP Hải Phòng (số 18 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng) có 6 hộ dân dân đang sử dụng 596 m2 đất, xây dựng tổng cộng hơn 1.193 m2 sàn nhà ở để sinh sống.

Qua kiểm tra, rà soát quỹ nhà đất công, Sở Tài Chính TP Hải Phòng cũng ghi nhận tại Trường tiểu học Quán Toan (số 48 Quán Toan 1, phường Hồng An) có 15 hộ dân lấn chiếm khu vực mặt tiền của trường để làm nhà ở. Những hộ dân này cho rằng sở dĩ họ ở đây vì thời điểm Trường tiểu học Quán Toan được xây dựng, các hộ dân bị thu hồi đất nhưng chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng. Trường mầm non Phạm Hồng Thái (số 191 Phan Bội Châu, phường Hồng Bàng) có một hộ dân đang ở, kinh doanh trên đất nhà trường. Tại Trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự (số 2 Tiên Dung, phường Hồng Bàng) từ năm 1986 nhà trường cũng cho một giáo viên mượn đất của trường làm nơi ở.

Tại Cung văn hóa Thiếu nhi thành phố (số 55 Lạch Tray, phường Gia Viên), đơn vị quản lý cho Nhà sách Tiền Phong thuê cả khu Hội trường nhà A của Cung văn hóa để kinh doanh văn phòng phẩm. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện Tiên Lãng (trước đây) cũng cho các hộ dân thuê 20 ki ốt tại Sân vận động Tiên Lãng kinh doanh dịch vụ ăn uống và cho thuê phần diện tích Nhà thi đấu đa năng để mở quán karaoke.

Theo UBND TP Hải Phòng, các tài sản công nêu trên thuộc nhóm nhà, đất sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích. Những nhà đất công sản có các hộ dân đang sử dụng làm nhà là do quá trình sử dụng, các đơn vị được giao quản lý, sử dụng đã cho cán bộ, nhân viên của đơn vị sử dụng một phần diện tích nhà đất làm nhà ở. Để xử lý tình trạng này, cơ quan chức năng đề xuất thành phố có thể cho các hộ dân thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Cần có các biện pháp phù hợp để thu hồi lại nhà đất

Sở Tài chính TP Hải Phòng xác định, trong 11 nhà đất công sản bị sử dụng sai mục đích phải thu hồi, có 4 cơ sở thuộc trách nhiệm Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch gồm trụ sở Đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng, Rạp Lê Văn Tám, Nhà hát Tháng Tám, Trung tâm văn hóa thành phố. Thành đoàn Hải Phòng có trách nhiệm thu hồi 2 cơ sở là Cung văn hóa thiếu nhi, Trung tâm huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên (số 11 Lạch Tray).

Hội trường nhà A của Cung văn hóa Thiếu nhi thành phố được cho thuê để kinh doanh văn phòng phẩm

Cơ sở nhà đất tại Nhà thi đấu đa năng và sân vận động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tiên Lãng (trước đây) trách nhiệm thuộc về UBND xã Tiên Lãng; Các cơ sở Trường mầm non Phạm Hồng Thái, Trường THCS Ngô Gia Tự trách nhiệm thuộc về UBND phường Hồng Bàng. Cơ sở Trường tiểu học Quán Toan trách nhiệm thuộc về phường Hồng An.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có diện tích công sản bị sử dụng sai mục đích cần có các biện pháp phù hợp để thu hồi lại nhà đất. Theo đó, trước ngày 31-1-2026, các đơn vị có liên quan phải có báo cáo kết quả giải quyết việc thu hồi tài sản bị sử dụng không đúng mục đích về Sở Tài chính. Trong trường hợp có vướng mắc phải có đề xuất phương án xử lý.

Trước ngày 28-2-2026, sở Tài chính phải có báo cáo phương án xử lý đối với những nhà đất có vướng mắc về UBND TP. Đến trước ngày 31-3-2026, các đơn vị liên quan phải hoàn thành xử lý những cơ sở nhà đất sử dụng sai mục đích này.

UBND TP Hải Phòng cho biết sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong việc việc xử lý, thu hồi cơ sở nhà đất bị sử dụng sai mục đích.