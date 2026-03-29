Kinh tế

Hải Phòng xem xét thu phí 0 đồng sử dụng hạ tầng mặt hàng xăng, dầu, khí

Tr.Đức

(NLĐO)- UBND TP Hải Phòng trình HĐND TP xem xét, ban hành Nghị quyết theo hướng quy định mức thu phí là 0 đồng đối với hàng lỏng gồm xăng, dầu, khí.

Ngày 29-3, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng, dầu, khí trên địa bàn thành phố.

Xem xét miễn phí hạ tầng cho hàng lỏng xăng dầu Tại Hải Phòng năm 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí thẳng thắn nêu các khó khăn, rào cản trong việc kinh doanh hiện nay; đồng thời kiến nghị lãnh đạo thành phố có giải pháp, tham mưu cho Chính phủ kịp thời tháo gỡ, đặc biệt là vấn đề cơ chế chính sách thuế, một số khó khăn khi triển khai Nghị định 34/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải; cải cách thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập hàng hóa…

Chia sẻ sâu sắc những khó khăn, áp lực mà các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu, khí qua cảng Hải Phòng đang phải đối mặt, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nhấn mạnh thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn, Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Nhiều quyết sách kịp thời, thể hiện rõ tinh thần đồng hành, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường đã được Chính phủ ban hành.

Tại Hải Phòng, với tinh thần kiến tạo phát triển, đồng hành thực chất và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực, khả thi, sát tình hình thực tiễn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu qua cảng Hải Phòng.

Đặc biệt là việc xem xét giảm mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng đối với hàng lỏng gồm xăng, dầu, khí, qua đó góp phần giảm chi phí, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Đến nay, chủ trương này đã được Thành ủy và Thường trực HĐND TP thống nhất để UBND trình HĐND TP xem xét, ban hành Nghị quyết theo hướng quy định mức thu phí là 0 đồng đối với hàng lỏng gồm xăng, dầu, khí trong những tháng cuối năm 2026.

Trước dự báo tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất tác động bất lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế của thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Chi cục Hải quan khu vực III, Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi HĐND TP ban hành Nghị quyết; bảo đảm việc thực hiện kịp thời, công khai, đúng quy định, đúng đối tượng, thực chất và hiệu quả.

Xem xét miễn phí hạ tầng cho hàng lỏng xăng dầu Tại Hải Phòng năm 2026 - Ảnh 2.

Đại diện các doanh nghiệp nêu kiến nghị

Sở Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Chi cục Hải quan khu vực III và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước; chủ động nắm bắt, tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp, với tinh thần hỗ trợ tối đa, đồng hành thực chất, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và phát triển bền vững.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu trên địa bàn chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, gián đoạn nguồn cung. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, bảo đảm thị trường vận hành ổn định, minh bạch, đúng quy định.

Các cơ quan hải quan, cảng vụ, doanh nghiệp khai thác cảng và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, rút ngắn tối đa thời gian tiếp nhận, bốc dỡ, thông quan, lưu chuyển đối với xăng, dầu, khí; chủ động phối hợp tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh, không để ách tắc dòng hàng, ảnh hưởng đến tiến độ nhập khẩu, cung ứng cho thị trường…

Hai doanh nghiệp xăng dầu bị dừng thủ tục hải quan

(NLĐO)- Hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị dừng thủ tục hải quan sau khi bị tước giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Bình Dương nói gì về tình trạng khan hiếm?

(NLĐO)- Bình Dương hiện có 9 thương nhân lớn cung cấp trên 90% xăng, dầu cho thị trường.

TP HCM đề nghị tăng cường kiểm tra, xử phạt doanh nghiệp xăng dầu vi phạm

(NLĐO) - Để bảo đảm duy trì ổn định nguồn cung xăng dầu cho thị trường nói chung và thành phố nói riêng, UBND TP HCM đã có nhiều kiến nghị gửi lên Bộ Công Thương

