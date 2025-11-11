HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hai phụ nữ tử vong dưới cầu Long Hồ ở Cam Ranh

K. Nam

(NLĐO)- Thi thể 2 nạn nhân nằm gần mép nước dưới cầu Long Hồ, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cách nhau khoảng 30 m

Trưa 11-11, lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân 2 phụ nữ tử vong, được phát hiện dưới cầu Long Hồ.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đi qua cầu Long Hồ phát hiện 2 phụ nữ nằm bất động dưới mép nước nên trình báo cơ quan chức năng. 

Lực lượng công an lập tức có mặt tại hiện trường và xác định cả 2 phụ nữ này đã tử vong. Thi thể 2 nạn nhân nằm gần mép nước, cách nhau khoảng 30 m. 

Công an đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm để điều tra vụ việc.

Người dân địa phương cho hay 2 phụ nữ này là người thân, thường cùng nhau đi bắt ốc ở khu vực cầu Long Hồ.

Tin liên quan

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được huy động vốn thêm hơn 24.500 tỉ đồng

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được huy động vốn thêm hơn 24.500 tỉ đồng

(NLĐO)- Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được cho phép huy động thêm 24.500 tỉ đồng bằng hình thức hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư

Người dân Cam Ranh đề nghị xem xét phương án bồi thường tại dự án Khu đô thị

(NLĐO)- Người dân một số xã, phường tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa) nêu kiến nghị về diện tích đất, mặt nước thu hồi để làm dự án Khu đô thị tại địa phương

Vụ cướp tiệm vàng ở TP Cam Ranh: Sau gần 2 năm vẫn bế tắc

(NLĐO)- Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp điều tra vụ cướp tiệm vàng ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa gần 2 năm trước

tỉnh Khánh Hòa Cam Ranh 2 phụ nữ tử vong Cầu Long Hồ
