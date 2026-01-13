HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hải quan Khu vực II thông tin về những con số bất ngờ liên quan đến ma tuý

Sơn Nhung

(NLĐO)- Chi cục Hải quan Khu vực II đã xử lý 4.865 vụ vi phạm gian lận thương mại, xử lý 23 vụ vi phạm ma túy, thu giữ hơn 130 kg ma tuý các loại.

Thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực II cho biết trong năm 2025, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy trên địa bàn TPHCM tiếp tục được tăng cường với mức độ giám sát chặt chẽ, đồng bộ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Qua đó, lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 4.865 vụ vi phạm, với tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 15.104 tỉ đồng.

Trong số này, Chi cục đã khởi tố 2 vụ vi phạm với trị giá tang vật 67,76 tỉ đồng; đồng thời chuyển cơ quan chức năng kiến nghị khởi tố 37 vụ việc khác. Ngoài ra, 4.826 vụ vi phạm hành chính đã được xử phạt, với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt gần 327 tỉ đồng.

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, tình hình tội phạm ma túy trong năm qua diễn biến đặc biệt phức tạp, nhất là trong các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống ma túy. Các đường dây tội phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, lợi dụng tuyến hàng không, bưu chính quốc tế và Việt Nam làm địa bàn trung chuyển để đưa ma túy đi nước thứ ba.

Hàng trăm kg ma túy đã được hải quan bắt giữ năm 2025 - Ảnh 1.

Ketamin đã bị lực lượng hải quan bắt giữ

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Chi cục Hải quan khu vực II đã tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn.

Kết quả, đơn vị đã chủ trì và phối hợp phát hiện, xử lý 23 vụ vi phạm về ma túy, gồm 6 vụ qua đường bưu chính, 15 vụ qua tuyến hàng không và 2 vụ qua đường bộ. 

Tang vật thu giữ hơn 130 kg ma túy các loại. Đáng chú ý, qua mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm hơn 431 kg tiền chất.

Hàng trăm kg ma túy đã được hải quan bắt giữ năm 2025 - Ảnh 2.

Nấm ma túy gây ảo giác đã bị lực lượng hải quan bắt giữ

Song song đó, Chi cục Hải quan khu vực II phối hợp với công an và cảnh sát biển phát hiện thêm 6 vụ án liên quan đến ma túy, bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ gần 176 kg ma túy, 10 bánh heroin cùng nhiều loại ma túy dạng nước và dạng đá.

Nổi bật nhất là chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn vào ngày 10-12-2025. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tài chính và Cục Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực II đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đấu tranh thành công chuyên án vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng qua Campuchia vào Việt Nam.

Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 31 đối tượng, thu giữ 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin cùng nhiều ma túy dạng nước.  Đây được đánh giá là một trong những vụ án ma túy lớn nhất trên tuyến hàng không và chuyển phát quốc tế trong năm 2025.

Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu trà sữa kêu khổ vì kiểm tra chuyên ngành, hải quan nói gì?

Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu trà sữa kêu khổ vì kiểm tra chuyên ngành, hải quan nói gì?

(NLĐO) - Theo doanh nghiệp, cùng một mặt hàng nhưng yêu cầu kiểm tra, cấp phép lại khác nhau, khiến quá trình thông quan bị kéo dài

Gỡ vướng thủ tục hải quan tại cảng Cát Lái

(NLĐO)- Một số doanh nghiệp kiến nghị giải pháp giảm tải áp lực cho công chức hải quan trong xử lý tờ khai, gỡ vướng thủ tục hải quan tại Cảng Cát Lái

    Thông báo