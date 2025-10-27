Hải quân Mỹ xác nhận sự cố máy bay quân sự liên tiếp ở biển Đông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hải quân Mỹ xác nhận sự cố máy bay quân sự liên tiếp ở biển Đông

Hải Hưng

(NLĐO) - Hai máy bay thuộc biên chế hải quân Mỹ lần lượt gặp nạn cách nhau chỉ khoảng 30 phút khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ trên biển Đông.

Tai nạn liên quan đến một chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk và một chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet trong 2 vụ việc riêng biệt cách nhau chừng nửa giờ hôm 26-10.

Thông cáo chính thức của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cho hay chiếc MH-60R Sea Hawk có biệt danh "Battle Cats" gặp sự cố lúc khoảng 14 giờ 45 phút (giờ địa phương) khi đang bay huấn luyện từ tàu sân bay USS Nimitz.

"Toàn bộ 3 thành viên phi hành đoàn được lực lượng tìm kiếm và cứu nạn của Nhóm Tác chiến Tàu sân bay số 11 kịp thời cứu hộ an toàn" – báo Stars and Stripes dẫn thông cáo đăng trên X.

Hải quân Mỹ xác nhận sự cố máy bay quân sự liên tiếp ở biển Đông - Ảnh 1.

Hình ảnh một chiếc trực thăng dòng MH-60R của Mỹ. Ảnh: lockheedmartin.

Chỉ 30 phút sau, lúc 15 giờ 15 phút, chiếc máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet có biệt danh "Fighting Redcocks", cũng gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ tương tự trên vùng biển này.

"Cả 2 phi công đã kịp bung dù thoát hiểm và được cứu hộ an toàn" – phía hải quân Mỹ cho biết. 

Phát ngôn của viên hải quân Mỹ xác nhận: "Tất cả quân nhân trong hai sự cố đều an toàn và trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân của cả hai vụ việc đang được điều tra làm rõ".

Hiện chưa có thông tin nào cho thấy hai vụ rơi máy bay có liên quan trực tiếp đến nhau. Hải quân Mỹ cũng không nêu cụ thể sự việc xảy ra ở khu vực nào của biển Đông.

Tuy nhiên, việc hai máy bay thuộc cùng nhóm tác chiến, cùng cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz và cùng gặp nạn trong thời gian ngắn đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về nguyên nhân.

Các chuyên gia quân sự nhận định việc xảy ra hai sự cố liên tiếp trong điều kiện huấn luyện bình thường là điều rất hiếm, đặc biệt với các dòng máy bay hiện đại như MH-60R Sea Hawk và F/A-18F Super Hornet.

Nhà chức trách Mỹ tuyên bố mở cuộc điều tra kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân kỹ thuật hoặc yếu tố con người có thể dẫn đến tai nạn.

Hải quân Mỹ cho biết sẽ công bố kết quả điều tra sơ bộ trong thời gian tới.

Theo trang USNI News, tàu sân bay USS Nimitz vào biển Đông từ ngày 17-10.

Hải quân Mỹ xác nhận sự cố máy bay quân sự liên tiếp ở biển Đông - Ảnh 2.

Một chiếc F/A-18F Super Hornet. Ảnh: US Air Force

Tin liên quan

Hai trực thăng Mỹ "tấn công chốt kiểm soát quân đội Syria"

Hai trực thăng Mỹ "tấn công chốt kiểm soát quân đội Syria"

(NLĐO) - Hai máy bay trực thăng của Mỹ hôm 17-8 tấn công một trạm kiểm soát của quân đội Syria ở Đông Bắc nước này.

Gần 100 trực thăng Mỹ đến Đức hỗ trợ NATO

(NLĐO) - Mặc dù Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố muốn cải thiện quan hệ với Nga, động thái triển khai binh lính và thiết bị quân sự tới Bỉ và Đức hôm 9-2 của Mỹ có thể phá vỡ ý định của chính quyền mới ở Washington với Moscow.

Trực thăng Mỹ mất tích ở Nepal

(NLĐO) – Một chiếc máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ chở hàng cứu trợ cho các nạn nhân động đất ở Nepal đã bị mất tích.

Biển Đông gặp nạn Mỹ máy bay chiến đấu Trực thăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo