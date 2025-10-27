Hải quân Mỹ xác nhận sự cố máy bay quân sự liên tiếp ở biển Đông

Tai nạn liên quan đến một chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk và một chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet trong 2 vụ việc riêng biệt cách nhau chừng nửa giờ hôm 26-10.

Thông cáo chính thức của Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cho hay chiếc MH-60R Sea Hawk có biệt danh "Battle Cats" gặp sự cố lúc khoảng 14 giờ 45 phút (giờ địa phương) khi đang bay huấn luyện từ tàu sân bay USS Nimitz.

"Toàn bộ 3 thành viên phi hành đoàn được lực lượng tìm kiếm và cứu nạn của Nhóm Tác chiến Tàu sân bay số 11 kịp thời cứu hộ an toàn" – báo Stars and Stripes dẫn thông cáo đăng trên X.

Hình ảnh một chiếc trực thăng dòng MH-60R của Mỹ. Ảnh: lockheedmartin.

Chỉ 30 phút sau, lúc 15 giờ 15 phút, chiếc máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet có biệt danh "Fighting Redcocks", cũng gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ tương tự trên vùng biển này.

"Cả 2 phi công đã kịp bung dù thoát hiểm và được cứu hộ an toàn" – phía hải quân Mỹ cho biết.

Phát ngôn của viên hải quân Mỹ xác nhận: "Tất cả quân nhân trong hai sự cố đều an toàn và trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân của cả hai vụ việc đang được điều tra làm rõ".

Hiện chưa có thông tin nào cho thấy hai vụ rơi máy bay có liên quan trực tiếp đến nhau. Hải quân Mỹ cũng không nêu cụ thể sự việc xảy ra ở khu vực nào của biển Đông.

Tuy nhiên, việc hai máy bay thuộc cùng nhóm tác chiến, cùng cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz và cùng gặp nạn trong thời gian ngắn đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về nguyên nhân.

Các chuyên gia quân sự nhận định việc xảy ra hai sự cố liên tiếp trong điều kiện huấn luyện bình thường là điều rất hiếm, đặc biệt với các dòng máy bay hiện đại như MH-60R Sea Hawk và F/A-18F Super Hornet.

Nhà chức trách Mỹ tuyên bố mở cuộc điều tra kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân kỹ thuật hoặc yếu tố con người có thể dẫn đến tai nạn.

Hải quân Mỹ cho biết sẽ công bố kết quả điều tra sơ bộ trong thời gian tới.

Theo trang USNI News, tàu sân bay USS Nimitz vào biển Đông từ ngày 17-10.