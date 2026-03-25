Ngày 24-3, Hải quan khu vực III (TP Hải Phòng) cho biết vừa phối hợp với các lực lượng lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng từ Hàn Quốc về Việt Nam qua Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi.

Tang vật thu giữ

Theo thông tin từ Hải quan khu vực III, qua công tác điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình, sưu tra các đối tượng trọng điểm trong bối cảnh thời gian gần đây, giá vàng liên tục tăng cao và có sự chênh lệch lớn về giá giữa thị trường vàng trong nước và thế giới, Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực III chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, các đơn vị thuộc Công an TP thực hiện công tác nghiệp vụ đấu tranh với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng từ Hàn Quốc về Việt Nam qua Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi.

Theo đó, ngày 12-3, tại Ga quốc tế đến - Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng), các lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra, khám xét các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Kết quả đã phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu vận chuyển trái phép tổng cộng gần 7 kg hàng hóa nghi là vàng (tương đương khoảng 186 lượng vàng, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng) với thủ đoạn là mang/đeo trên người hoặc cất giấu trong giày hòng trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Các đối tượng mang/đeo vàng trên người hoặc cất giấu trong giày hòng trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng

Sau kiểm tra ban đầu, các lực lượng phối hợp thống nhất với Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực III di lý toàn bộ các đối tượng và hàng hóa mang theo để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng (PC03) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ việc lần này là chiến công xuất sắc đầu năm mới của lực lượng Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực III và các đơn vị phối hợp, thể hiện sự chủ động, hiệu quả trong triển khai các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực III.