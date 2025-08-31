HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hai sao bơi lội Ý bị Singapore bắt giữ vì "cầm nhầm" ở sân bay

Đông Linh (theo Gazetta, SCMP)

(NLĐO) – Chiara Tarantino và Benedetta Pilato vừa tham dự Giải Vô địch bơi thế giới tại Singapore đã bị tạm giữ 6 ngày vì nghi ngờ trộm cắp tại sân bay Changi.

Sự việc xảy ra vào ngày 14-8 trước chuyến bay trở về Ý của các kình ngư này. Chiara Tarantino và Benedetta Pilato đã tham dự Giải Vô địch bơi thế giới tại Singapore từ ngày 11-7 đến ngày 3-8, sau đó, họ đi nghỉ hè ở Bali (Indonesia) cùng hai đồng đội khác trước khi trở về Ý bằng chuyến bay từ sân bay Changi.

Hai sao bơi lội Ý bị Singapore bắt giữ vì "cầm nhầm" ở sân bay- Ảnh 1.

Chiara Tarantino và Benedetta Pilato

Camera an ninh tại sân bay đã ghi lại được cảnh Tarantino lấy nước hoa tại cửa hàng miễn thuế rồi lén bỏ vào túi của Pilato mà không thanh toán. Cảnh sát ngay lập tức chặn hai VĐV này lại, còng tay đưa về đồn để thẩm vấn, thậm chí còn khám xét toàn thân cùng tư trang hành lý vì nghi ngờ mang thêm hàng hóa bị đánh cắp. Trong hành lý của họ còn có thuốc hỗ trợ giấc ngủ, ban đầu bị hiểu nhầm là chất cấm.

Hai sao bơi lội Ý bị Singapore bắt giữ vì "cầm nhầm" ở sân bay- Ảnh 2.

Benedetta Pilato vừa giành HCĐ cự ly 50m ếch nữ tại Giải vô địch thế giới 2025

Cả hai bị tạm giữ qua đêm trong đồn cảnh sát và chính thức bị cáo buộc tội trộm cắp, tạm thời bị giữ luôn hộ chiếu. 

Sau khi Đại sứ quán Ý tại Singapore can thiệp, hai VĐV này được chuyển về lưu trú tại khách sạn, tiếp tục "bị quản thúc" để chờ phán quyết từ cơ quan chức năng Singapore. Ngày 18-8, Tarantino và Pilato được trả hộ chiếu, bị cảnh cáo và được cho phép rời Singapore.

Liên đoàn Bơi lội Ý (FIN) xác nhận ngày 29-8 rằng đã xảy ra "sự cố" liên quan đến Tarantino và Pilato trong thời gian nghỉ lễ, ngoài phạm vi quản lý của liên đoàn. FIN lên án hành vi thiếu chuẩn mực và cho biết sẽ "đánh giá kỹ lưỡng" để đưa ra biện pháp xử lý.

Hai sao bơi lội Ý bị Singapore bắt giữ vì "cầm nhầm" ở sân bay- Ảnh 3.

Rời đường đua xanh, cả hai đối mặt với thực tế phũ phàng

Pilato – người vừa giành HCĐ cự ly 50 m ếch nữ tại Giải vô địch thế giới ở Singapore – đã lên tiếng trên Instagram, khẳng định bản thân chỉ "gián tiếp liên quan", luôn hợp tác với cơ quan chức năng và coi đây là "bài học lớn về trách nhiệm cá nhân". Ngược lại, Tarantino đến nay vẫn giữ im lặng.

Là một vận động viên chuyên nghiệp lâu năm trên đấu trường quốc tế, Pilato từng giành huy chương vàng 100m ếch tại Giải Vô địch thế giới hồ ngắn năm 2022, còn Tarantino cũng đoạt nhiều huy chương tiếp sức ở các giải châu Âu. Cả hai hiện là thành viên trong đội tuyển bơi của Ý.

Hai sao bơi lội Ý bị Singapore bắt giữ vì "cầm nhầm" ở sân bay- Ảnh 4.

Pilato thuộc lực lượng thể thao quân đội Ý

Vụ việc được xem như khép lại ở Singapore nhưng tại Ý, cả hai vẫn có thể đối mặt với án kỷ luật nội bộ. Đặc biệt, Pilato thuộc lực lượng thể thao quân đội nên chắc chắn sẽ bị triệu tập để giải trình.

