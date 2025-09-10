Hai siêu đô thị hơn 68.600 tỉ đồng ở Khu kinh tế Vân Phong

Ngày 9-9, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa đã ban hành quyết định chấp thuận hai dự án quan trọng: Khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn và Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông, đều do liên danh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư.

Hơn 68.600 tỉ đồng

Dự án Khu đô thị mới Đầm Môn có quy mô 1.440 ha, dân số dự kiến gần 28.600 người với tổng vốn đầu tư hơn 25.600 tỉ đồng. Cơ cấu sản phẩm đa dạng gồm nhà liền kề, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội, cùng hệ thống dịch vụ – du lịch – nghỉ dưỡng và hạ tầng công cộng đồng bộ.

Trong khi đó, Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông được triển khai tại các xã Vạn Thắng, Tu Bông, Đại Lãnh, có diện tích 2.579 ha, quy mô dân số gần 75.000 người. Tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỉ đồng, dự án hứa hẹn sẽ hình thành một đô thị biển hiện đại, hội tụ các loại hình lưu trú, dịch vụ du lịch và các khu nhà ở đa dạng.

Khu vực Bắc Vân Phong với nhiều dư địa phát triển về kinh tế biển, phát triển đô thị, nghỉ dưỡng

Việc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án này vào ngày 30-6 vừa qua cho thấy quyết tâm lớn trong việc đưa Vân Phong trở thành cực tăng trưởng mới của Khánh Hòa. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho sức hút mạnh mẽ của địa phương đối với các nhà đầu tư có tiềm lực.

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, thu hút các dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Vân Phong sẽ tạo động lực quan trọng để phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời thúc đẩy dịch vụ, du lịch, thương mại, công nghiệp phụ trợ. Không chỉ vậy, sự hiện diện của những nhà đầu tư chiến lược còn góp phần định hình các điểm đến mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và gia tăng giá trị bất động sản ven biển.

Vai trò hạt nhân của Vân Phong

Các chuyên gia kinh tế cũng nhận định, để phát huy tối đa tiềm năng, Khánh Hòa cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc – Nam và các tuyến đường ven biển. Cùng với đó, chính sách ưu đãi, thủ tục đầu tư thông thoáng và quản lý quy hoạch chặt chẽ sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo các dự án phát triển đúng định hướng bền vững.

Khánh Hòa đang ở thời điểm "chín muồi" để bứt phá, với Vân Phong giữ vai trò hạt nhân phát triển. Sự vào cuộc mạnh mẽ của các nhà đầu tư lớn không chỉ mang lại diện mạo đô thị mới cho khu vực này mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển hàng đầu khu vực.

Khu vực Bắc Vân Phong với các cảng biển hiện hữu

Khánh Hòa đang nổi lên là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất khu vực Nam Trung Bộ nhờ lợi thế địa lý, hệ thống hạ tầng cảng biển – sân bay và những cơ chế đặc thù. Trong đó, Khu kinh tế Vân Phong được xác định là "đầu tàu" thu hút vốn đầu tư, đóng vai trò động lực quan trọng đưa tỉnh bứt phá trong giai đoạn mới.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Khánh Hòa trở thành địa phương có đường bờ biển dài nhất cả nước, đồng thời sở hữu 3 cảng biển quốc tế và 3 sân bay, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – một trong những cảng hàng không nhộn nhịp nhất Việt Nam. Lợi thế này tạo nền tảng quan trọng để tỉnh hình thành các trung tâm kinh tế, du lịch, logistics quy mô lớn.

Lãnh đạo U