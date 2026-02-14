HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Hai tàu sân bay Mỹ "siết gọng kìm", sức mạnh của Iran còn đến đâu?

Anh Thư

(NLĐO) - Sức mạnh quân sự của Iran bị suy yếu sau cuộc chiến 12 ngày với Israel năm 2025 nhưng vẫn còn những năng lực đáng kể.

Theo bài phân tích mới đây của AP, 12 ngày xung đột vào năm ngoái giữa Israel và Iran dường như đã làm tê liệt các yếu tố quan trọng trong quân đội Iran nhưng vẫn không làm suy yếu hoàn toàn năng lực quân sự của nước này.

Điều đó dẫn đến nguy cơ về một cuộc xung đột kéo dài và lan rộng khác nếu như căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang.

"Bầu trời mở"

Vào tháng 6 năm ngoái, Israel đã phát động các cuộc tấn công nhắm vào chương trình hạt nhân và các quan chức quân sự cấp cao của Iran.

Mỹ tham gia cuộc xung đột này với việc tấn công 3 địa điểm hạt nhân bằng những quả bom "xuyên hầm" khổng lồ được thả từ máy bay ném bom tàng hình B-2.

Sau 12 ngày đối đầu Israel, sức mạnh của Iran còn đến đâu? - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa ở TP Tel Aviv - Israel dập đám cháy do một tên lửa Iran gây ra vào ngày 16-6-2025, trong khoảng thời gian mà Israel và Iran xảy ra xung đột - Ảnh: AP

Song song đó, Israel đã làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng không của Iran bằng các cuộc không kích và các cuộc tấn công bí mật từ các đội trên mặt đất.

Iran - có lẽ nhận thức được rằng các máy bay chiến đấu F-14 và MiG-29 cũ kỹ của họ không thể sánh kịp với chiến đấu cơ tàng hình F-35 thế hệ thứ năm của Mỹ và các máy bay khác do Israel sử dụng - cũng chưa bao giờ đưa lực lượng không quân của mình vào chiến đấu.

Điều đó đã tạo điều kiện cho Israel tiến hành các đợt tấn công liên tiếp trên không cũng như việc Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Theo nhà phân tích quốc phòng Sascha Bruchmann từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Bahrain, kịch bản đó có thể lặp lại.

Chuyên gia này cũng cho rằng nếu xung đột leo thang, Iran rất có thể sẽ đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, hoặc các tàu sân bay Mỹ.

Iran cũng có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch của ngành dầu mỏ thế giới.

Kho tên lửa khổng lồ

Trong cuộc đối đầu 12 ngày, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và sử dụng hơn 1.000 máy bay không người lái tấn công đối phương.

Nhà nghiên cứu Danny Citrinowicz - Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, là cựu chuyên gia về Iran trong quân đội và các cơ quan tình báo của Israel - cho biết hiện vẫn chưa rõ Iran đã tái thiết năng lực tên lửa đến mức nào.

Qua ảnh vệ tinh, người ta có thể thấy hoạt động sản xuất đã được tái khởi động. Truyền thông Israel dẫn lời nguồn tin chính phủ cũng tin rằng kho dự trữ của Iran vẫn đáng kể.

Ngoài ra, các cuộc tấn công của Israel năm ngoái tập trung vào tên lửa tầm trung và tầm xa của Iran, do đó nguồn tên lửa tầm ngắn của Iran hầu như không bị ảnh hưởng, bao gồm khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ gần đó bằng tên lửa tầm ngắn.

Israel đã vô hiệu hóa một số bệ phóng tên lửa của Iran nhưng nhiều bệ phóng khác vẫn an toàn.

Truyền thông Mỹ: Tàu sân bay lớn nhất thế giới nhận lệnh đến Trung Đông (Clip, Xuân Huy - Thanh Long)

Thế mạnh về quân số

Quân đội Iran có số lượng binh lính đông hơn rất nhiều so với Israel, với khoảng 600.000 binh sĩ chính quy và 200.000 binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự.

Trước đây, Iran cũng từng dựa vào các lực lượng ủy nhiệm gồm Hamas, Hezbollah và Houthi. Mặc dù vậy, các lực lượng này đã suy yếu.

Mối đe dọa lớn hơn hiện nay có thể đến từ các nhóm dân quân liên kết với Iran ở Iraq. Những nhóm này có thể đe dọa lực lượng Mỹ đóng quân tại đó.

Trong khi đó, Israel có khoảng 170.000 quân nhân tại ngũ và 400.000 quân dự bị. Lợi thế của họ nằm ở mức độ tinh nhuệ và việc sở hữu trang thiết bị hiện đại nhất của Mỹ và châu Âu. 

Công nghiệp quốc phòng của Israel cũng rất phát triển. Chưa kể, Mỹ là đồng minh quan trọng của nước này.

Israel Iran eo biển Hormuz tên lửa iran
    Thông báo