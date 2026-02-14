Ông Donald Trump lại bình luận nóng về Iran

"Có vẻ như đó sẽ là điều tốt nhất có thể xảy ra. Suốt 47 năm qua, họ cứ nói đi nói lại mãi" - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về khả năng thúc đẩy việc thay đổi chế độ hiện tại của Iran, vốn do các giáo sĩ Hồi giáo nắm quyền.

Nói về việc nhắm mục tiêu vào chương trình hạt nhân của Tehran, tổng thống Mỹ cho biết: “Nếu chúng ta làm được điều đó thì đó sẽ là phần nhỏ nhất của nhiệm vụ".

Trong những tuần gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ ám chỉ ưu tiên hàng đầu của ông là Iran tiếp tục thu hẹp chương trình hạt nhân. Nhưng hôm 13-2, ông cho rằng đó chỉ là một khía cạnh trong những nhượng bộ mà Mỹ cần Iran thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chuyên cơ Air Force One tại sân bay Pope Army Airfield ở căn cứ Fort Bragg, bang Bắc Carolina - Mỹ hôm 13-2 - Ảnh: AP

Ông Donald Trump đưa ra những bình luận này hôm 13-2, ngay sau khi thăm binh lính tại căn cứ Fort Bragg, bang Bắc Carolina - Mỹ và sau khi ông xác nhận việc triển khai nhóm tàu sân bay thứ 2 đến Trung Đông.

Phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ về chế độ hiện tại của Iran được đưa ra vài tuần sau khi Ngoại trường Mỹ Marco Rubio nói rằng một sự thay đổi quyền lực tiềm tàng ở Iran sẽ "phức tạp hơn nhiều" so với việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ tháng trước, ông Rubio bình luận về Iran: "Chúng ta đang nói về một chế độ đã tồn tại trong thời gian rất dài".

Trước đó vào cùng ngày 13-2, ông Donald Trump cho biết tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford đang được điều từ vùng biển Caribe đến Trung Đông để gia nhập cùng các tàu chiến và khí tài quân sự khác mà Mỹ đã tăng cường trong khu vực.

Ông chủ Nhà Trắng từng gợi ý một vòng đàm phán khác với Iran dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này. Sau đó một trong những quan chức an ninh hàng đầu của Tehran đã đến thăm Oman và Qatar nhằm trao đổi thông điệp với các trung gian của Mỹ.

“Trong trường hợp chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ cần đến nó” - ông Donald Trump nói với các phóng viên về chiếc tàu sân bay thứ hai.