Hai tên cướp ngân hàng táo tợn ở Gia Lai lãnh án 56 năm tù

Sau một buổi xét xử, trưa 26-5, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài (36 tuổi; biệt danh Tài "đen", trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) 30 năm tù và Lê Văn Ân (35 tuổi; trú phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) 26 năm tù về các tội "cướp tài sản", "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "rửa tiền".

Hai bị cáo Phạm Anh Tài (bên trái) và Lê Văn Ân tại phiên toà hình sự xét xử sơ thẩm

Cụ thể, Phạm Anh Tài bị phạt 19 năm tù về tội "cướp tài sản", 9 năm tù về tội "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và 7 năm tù về tội "rửa tiền" (tổng cộng 35 năm tù nhưng theo quy định hiện hành, thời hạn tối đa của hình phạt tù đối với người phạm nhiều tội là 30 năm tù); Lê Văn Ân bị 15 năm tù về tội "cướp tài sản", 6 năm tù về tội "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và 5 năm tù về tội "rửa tiền".

Ngoài ra HĐXX sơ thẩm còn tuyên buộc Tài và Ân phải liên đới bồi thường số tiền 903 triệu đồng chưa thu hồi được trong vụ cướp.

Trong vụ án này, HĐXX đánh giá hai bị cáo đã lập kế hoạch cướp ngân hàng rất công phu, tỉ mỉ. Sau khi cướp được số tiền lớn, cả hai đã sử dụng nhiều biện pháp "rửa tiền" để tránh bị phát hiện. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, tháng 11-2025, Tài rủ Ân cướp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng trên để lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện vụ án, hai người đã lên kế hoạch chi tiết, kiểm tra địa hình, địa vật và chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện gây án (súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật gây án).

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19-1, Ân chạy xe máy chở Tài đến phòng giao dịch ngân hàng để cướp. Khi vào trong, Tài rút khẩu súng ngắn kiểu K59, Ân rút khẩu súng kiểu K54 đã lên đạn rồi uy hiếp, đe dọa nhân viên, bảo vệ của ngân hàng để cướp 1,9 tỉ đồng.

Lấy tiền xong, cả hai lên xe chạy đến đồi thông cách phòng giao dịch khoảng 5 km, giấu xe dưới hố, tiêu hủy trang phục và giả làm người đồng bào dân tộc thiểu số, bỏ tiền vào gùi và chạy hai xe máy cũ đi ngược hướng ra Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh phiên toà

Tài và Ân bơi qua hồ nước để đi về hướng Kon Tum, rồi bắt xe đi TPHCM nhằm xóa dấu vết. Số tiền cướp được, cả hai mang đi mua vàng rồi bán lại lấy tiền tiêu xài. Sau 18 ngày lẩn trốn, Lê Văn Ân và Phạm Anh Tài bị công an bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện.

trước khi gây án, Tài đã có 6 tiền án và đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum (cũ) truy nã về tội giết người năm 2018. Cụ thể, Tài bị TAND TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) đưa ra xét xử nhiều lần với tội danh cố ý gây thương tích và ban hành 4 bản án với tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù.